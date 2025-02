El Hassan Daki s’entretient avec le président de Diwan Al-Madhalim saoudien

Le renforcement de la coopération dans le domaine judiciaire a été au centre des entretiens, jeudi à Rabat, entre le procureur général du Roi près la Cour de cassation, président du ministère public, El Hassan Daki, et le président de Diwan Al-Madhalim de l'Arabie Saoudite, président du Conseil saoudien de la justice administrative, Khalid bin Mohamed Al-Yousuf, en visite au Maroc.



Lors de cette rencontre, M. Daki a donné un aperçu sur les progrès enregistrés dans le système judiciaire au Maroc, mettant en exergue, à cet égard, l'expérience du Royaume en matière d'indépendance du pouvoir judiciaire et du ministère public.



Pour sa part, le responsable saoudien a évoqué les moyens de renforcer la coopération entre le Maroc et l'Arabie Saoudite dans les domaines de la justice et de la formation des cadres, mettant en avant les similitudes entre les systèmes judiciaires et les législations des deux pays.



Il a, dans ce sens, souligné l’importance de la poursuite du dialogue en matière judiciaire, ainsi que de la coordination et de l’échange d’expériences entre les deux parties, outre le développement de partenariats spécifiques pour le développement des systèmes judiciaires dans les deux pays.



M. Bin Mohamed Al-Yousuf a mis en avant, lors de cette réunion tenue en présence du Médiateur du Royaume du Maroc, Mohamed Benalilou et de l’ambassadeur d’Arabie Saoudite, Sami bin Abdullah Al-Saleh, la profondeur des relations entre les deux pays, illustrée notamment à travers le partenariat entre leurs systèmes judiciaires, notant l’importance de la coopération entre le Diwan Al-Madhalim saoudien et la présidence du ministère public.



Les deux parties ont convenu de renforcer la coopération maroco-saoudienne, grâce à l’échange d’expériences et des pratiques judiciaires, dans la perspective d’améliorer les connaissances et les techniques acquises par les juges et les professionnels de la justice des deux pays.