El Bakkali et Iguider en tête d'affiche du Meeting international Mohammed VI d'athlétisme

Les deux perles de l'athlétisme marocain Soufiane El Bakkali et Abdelati Iguider figurent en tête d'affiche du 11e Meeting international Mohammed VI d'athlétisme, qui se déroulera le 13 juillet à Rabat, avec la participation de plusieurs champions du monde.

Sur le 3.000 m steeple, El Bakkali, étoile montante de l'athlétisme national et révélation des Jeux olympiques 2016 à Rio de Janeiro, promet une belle performance au meeting. Le jeune athlète de 21 ans avait occupé la 4-ème place à Rio de Janeiro (8mn 14sec 35/100) et avait réussi à survoler à Rome le chrono de 8mn 05sec 17/100, qui n' a été dépassé jusqu'alors que par le Kényan Conseslus Kipruto, champion olympique.

El Bakkali, qui occupe la première place du 3.000 m steeple au classement de la Ligue de Diamant après avoir terminé premier à deux reprises, a été sacré vice-champion du monde en 2017, offrant ainsi au Maroc une médaille d'argent grâce à la deuxième place qu'il avait obtenue derrière son rival Kipruto.

Les yeux seront rivés également sur l'autre Marocain Abdelati Iguider, vainqueur du 3.000 m de la 10e édition du Meeting. Sacré champion du monde du 1.500 m chez les juniors en 2004 (en plein air) et chez les seniors en 2012 (en salle), il était le seul marocain à monter sur le podium des Mondiaux de Pékin en 2015. Il avait réalisé le même exploit lors des Jeux olympiques de Londres 2012 en s'adjugeant le bronze.

Médaillé de bronze lors des Mondiaux en salle, en mars dernier, avec un temps de 3mn 58sec 43/100, Iguider est déterminé à réaliser une bonne performance lors du Meeting de Rabat, seule étape de la Ligue de Diamant à se disputer dans un pays africain.