"El Akademia Masterclass", un projet pour le partage d'expériences entre jeunes talents marocains et artistes étrangers

Le projet "El Akademia Masterclass" se veut un espace culturel pour créer un échange humain, artistique et professionnel entre les jeunes talents marocains et des artistes étrangers confirmés, a affirmé, jeudi à Rabat, l'artiste franco-marocaine Monia Rizkallah, première cheffe d’attaque à l'Opéra de Berlin et initiatrice de ce projet.



"Il s’agit d’un projet qui est dédié à la jeunesse marocaine et ce sont des collègues de l'Opéra de Berlin qui viennent au Maroc partager leur savoir et savoir-faire avec des jeunes de 12 villes marocaines", a confié à la MAP cette violoniste en marge des répétitions générales tenues à l'Académie du Royaume du Maroc à Rabat, en amont du concert prévu le 20 juillet au Théâtre national Mohammed V dans le cadre de la 7è édition d'"El Akademia Masterclass".

En plus des artistes marocains, ces masterclass accueillent notamment des musiciens de la Turquie, de l’Argentine, de l’Allemagne et de l’Espagne.



La 7ème édition d'"El Akademia Masterclass", qui sera organisée du 12 au 25 juillet, promet un programme festif aux mélomanes de la capitale mais aussi de Meknès et d’Ifrane où elle fera escale.

"Ce projet a été fondé en 2017 à Rabat et nous avons eu par la suite une résidence à Fès", a-t-elle tenu à préciser, ajoutant que cette édition est "très spéciale puisque nous avons le plaisir de collaborer pour la première fois avec l’Académie du Royaume du Maroc".



S'agissant de la programmation, cette édition sera aussi marquée par la participation de l'artiste Mohamed Briouel et son ensemble andalou ainsi que de l’Orchestre symphonique des jeunes du Maroc, a-t-elle dit.

Cette édition prévoit une résidence à l'Académie du Royaume du Maroc à Rabat, puis à Meknès et à Ifrane à partir du 21 juillet.



"El Akademia Masterclass" ambitionne d’être le maillon novateur entre l’apprentissage académique des conservatoires de musique marocains et le perfectionnement indispensable pour intégrer des orchestres professionnels.



Placée sous la présidence d'honneur de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem, cette édition, qui bénéficie du soutien de plusieurs partenaires, réunira une quarantaine de jeunes musiciens, dont une vingtaine de militaires de la Garde Royale, de la Gendarmerie Royale et des Forces Royales Air.



Ces jeunes musiciens se produiront dans un concert de musique de chambre le 17 juillet à Kénitra, le 18 juillet à l’Académie du Royaume à Rabat, et dans trois grands concerts de l’Orchestre national des jeunes du Maroc (ONJM), indiquent les organisateurs, notant que ces concerts gratuits se dérouleront le 20 juillet au Théâtre national Mohammed V à Rabat, le 22 juillet en plein air à Meknès et le 24 juillet en plein air à Ifrane. La programmation détaillée du projet "El Akademia Masterclass" est à découvrir sur le site "www.elakademia.com".



Fondatrice et présidente-directrice du projet "El Akademia Masterclass", Monia Rizkallah voue un profond attachement au Maroc. Violoniste, son parcours artistique ne connaît pas de frontières, grâce à un multiculturalisme qu’elle retransmet à travers une musique aux multiples accents, sensible et cohésive.



Elle débute en France avec un parcours d’exception qui la mènera à Varsovie et Berlin pour devenir première cheffe d’attaque à l’Opéra de Berlin. Depuis, elle multiplie les participations aux plus grands orchestres internationaux et collabore avec des chanteurs d’opéra célèbres.



En 2019, elle reçoit le Trophée des Marocains du Monde, dans la catégorie Arts et Culture. Une année plus tard, elle intègre les 150 portraits de femmes du livre "Le temps des femmes libres". En 2021, elle est l’une des 35 histoires d’immigration et d’engagement de l’ouvrage "Deutsch-Marokkanische Lebenswege" (Chemins de vie germano-marocains). Cette année, elle est nommée "artiste de l’année" au Maroc et obtient le prix de la musique Orion Maroc.