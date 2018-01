Eko bientôt en spectacle dans plusieurs villes britanniques

L’humoriste Abderrahmane Ouaabad, plus connu sous le nom de EKO et l'un des artistes marocains les plus plébiscités du moment, sera en tournée en Grande-Bretagne pour présenter son nouveau spectacle, "L'artiste", où il raconte ses débuts sous les projecteurs, dans le monde du showbiz. Ladite tournée conduira le jeune humoriste tour à tour à Birmingham, Manchester, Londres, Crawley et Edinburg.

L'humoriste marocain a indiqué qu'il doit son succès aux encouragements du public et à l'amour de son métier, soulignant qu'il donnera le meilleur de lui-même lors de cette tournée pour enchanter et faire vibrer le public arabe en général et marocain en particulier. Il a également fait part de sa volonté de présenter, dans l'avenir, des spectacles en français pour gagner un large public. "Après la France et Grande-Bretagne, j'ai des projets aux Etats-Unis, au Canada et en Grande-Bretagne. Avec la persévérance et la détermination, on peut réaliser tous nos rêves", a-t-il indiqué, se disant disposé à apprendre les langues étrangères pour faire rayonner l'humour marocain dans le monde. Il est à rappeler que fort de son immense succès au Maroc depuis plusieurs années, EKO est le premier humoriste arabophone à jouer son spectacle sur la scène de l'Olympia. Notons également que EKO a fait des apparitions très remarquées au Festival Marrakech du rire lors des deux premières éditions, aux côtés des ténors de la scène internationale, en l’occurrence, Jamal Debbouze, Gad Elmaleh, Omar Sy et Hassan El Fad.