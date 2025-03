Egalité homme-femme : L'ONU souligne l’apport "important" de la société civile

Le Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a mis en avant, mardi à New York, le rôle “important” de la société civile dans les efforts visant à promouvoir l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes dans le monde.



“En ces temps difficiles, la société civile est en première ligne. Elle met tout en œuvre pour favoriser le progrès, assurer l’égalité des sexes et construire un monde meilleur pour nous tous”, a lancé le chef de l’ONU lors d’une réunion tenue dans le cadre de la 69ème Commission de la condition de la femme (CSW69) qui se tient du 10 au 21 mars dans la métropole américaine.



Il a relevé que la réalisation de l’égalité appelle l’engagement, la détermination et la mobilisation de toutes les parties prenantes, tout en renforçant la participation active de la société civile qui demeure, selon lui, “le moteur qui fait la différence”.



Il s’agit aussi d’ouvrir des opportunités financières aux organisations féminines locales, a noté le haut responsable onusien lors de cette rencontre avec des représentants de la société civile, organisée en célébration du 30ème anniversaire de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing adoptés en 1995 par 189 gouvernements.



En vertu de cette Déclaration, les pays signataires se sont engagés à agir dans 12 domaines clés: la pauvreté, l’éducation et la formation, la santé, la violence, les conflits armés, l’économie, le pouvoir et la prise de décision, les mécanismes institutionnels, les droits de l’Homme, les médias, l’environnement et les filles.



M. Guterres a également souligné la nécessité de donner la priorité aux investissements dans l’égalité des femmes et des filles, de soutenir les organisations des droits des femmes et de prendre des mesures adéquates pour lutter contre la misogynie en ligne et combler la fracture numérique entre les sexes, en respectant le Pacte numérique mondial adopté en septembre dernier par les Etats membres.



Il est question aussi d’exhorter l’ensemble des parties prenantes à œuvrer en faveur d’une participation pleine, égale et significative des femmes à la consolidation de la paix, afin de créer des solutions plus durables aux conflits, a-t-il indiqué, appelant à renforcer le leadership féminin dans les processus de prise de décision au sein des gouvernements et des entreprises.



Le Maroc participe à la CSW69 avec une délégation conduite par la ministre de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille, Naima Ben Yahia, et composée de représentants d'institutions nationales, de départements ministériels et de la société civile.



Tenue en format hybride, la 69ème session de la Commission onusienne met l’accent sur l’examen de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing sur l’avancement des droits des femmes. Il s’agit aussi d’évaluer les défis actuels qui affectent l’application de ces deux documents et la réalisation de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes, outre la contribution de ces accords à l'implémentation de l’Agenda 2030.