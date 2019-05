Ed Sheeran double sa fortune et devance la chanteuse Adele

Le chanteur pop Ed Sheeran, 28 ans, a doublé sa fortune en un an, dépassant la chanteuse Adele, selon le dernier classement du Sunday Times qui sera publié dans son intégralité dimanche. La fortune de l'auteur, compositeur et interprète du succès mondial "Shape of You" (2017) est évaluée à 160 millions de livres, soit 185 millions d'euros. Il occupe ainsi la 17e place sur 40 du classement, devant Adele, qui arrive en 22e position avec ses 150 millions de livres (174 millions d'euros). "Sheeran et Adele font figure d'exception", note le Sunday Times, la partie supérieure du classement étant "dominée par des rockeurs ridés avec des carrières s'étalant sur plusieurs décennies". Si, dans ce classement des musiciens britanniques, le plus riche cette année est le compositeur Andrew Lloyd Webber, 71 ans, mondialement connu pour ses comédies musicales comme "Cats" ou "Le Fantôme de l'Opéra", avec 820 millions de livres (950 millions d'euros), le légendaire chanteur des Beatles Paul McCartney et sa femme Nancy Shevell occupent la deuxième place, suivis du groupe U2, d'Elton John et de Mick Jagger. Paul McCartney et sa femme ont chuté de la première place après avoir vu leur richesse se réduire de 70 millions de livres en un an (81 millions d'euros), désormais évaluée à 750 millions de livres (871 millions d'euros). La fortune du groupe irlandais U2 est estimée à 583 millions de livres (677 millions d'euros), celle d'Elton John à 320 millions de livres (372 millions d'euros) et enfin la fortune du chanteur des Rolling Stones à 275 millions de livres (319 millions d'euros). Le rappeur Stormzy fait son entrée dans "le Top 10 des jeunes musiciens les plus riches", du haut de ses 16 millions de livres, soit 18,5 millions d'euros.