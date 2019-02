Echo du SIEL

Pavillon de l'Espagne



Le pavillon de l’Espagne, invitée d’honneur de la 25ème édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL-2019) de Casablanca, a organisé, vendredi, une rencontre sur la littérature marocaine d’expression espagnole et le rôle des écrivains marocains hispanophones dans l’enrichissement de l’héritage littéraire espagnol.



CNDH

Le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) a organisé, vendredi à Casablanca, une rencontre sur “L’opération exceptionnelle de régularisation: le rôle des acteurs de la société civile”, animée par le secrétaire général de l’ODT-travailleurs immigrés, Frank Iyanga. Placée sous le thème “Mobilité : droits sans frontières”, la participation du CNDH a pour objectif de promouvoir et de plaider en faveur de la mise en œuvre effective des droits des migrants.



CCME

Le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME) a tenu, vendredi à Casablanca, une table ronde intitulée “Marocains du monde: parcours distingués” avec la participation de plusieurs MRE qui ont brillé à l’étranger chacun dans son propre domaine.



Institut français

L’Institut français a rendu un hommage posthume à Paul Otchakovsky Laurens (P.O.L), un immense éditeur disparu en janvier dernier alors qu’il était attendu au Salon de Casablanca pour présenter son fil “éditeur”. Faire connaître sa maison et ses auteurs au Maroc a été la meilleure façon pour rendre hommage à son travail d’explorateur d’une littérature d’avant-garde originale. Lors de cet hommage, son parcours a été évoqué avec ses collaborateurs et ses auteurs.



Atelier

L’écriture poétique a été à l’honneur lors d’un atelier animé par Mohamed Anad Nebhan, Youssef Wahboun, Rachid Yakouti et Azzedine Bourka afin de rapprocher le public de la pratique poétique.



