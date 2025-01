Dubaï parmi les 10 meilleures villes au monde pour la deuxième année consécutive

La ville de Dubaï a été classée huitième au niveau mondial et première au Moyen-Orient dans l’Indice Global Power City (GPCI) 2024 pour la deuxième année consécutive.



Publiée par la Fondation Mori Memorial du Japon, cette étude annuelle met en lumière le leadership de Dubaï en termes d’innovation, de dynamisme économique et de connectivité mondiale.



Ce classement fait de Dubaï la seule ville du Moyen-Orient à figurer dans le top 10, consolidant ainsi sa position en tant que centre mondial majeur pour les affaires, les talents et les investissements.



Attribuant cet exploit à la vision éclairée du vice-président, Premier ministre et souverain de Dubaï, Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, le prince héritier de Dubaï, vice-Premier ministre, ministre de la Défense et président du Conseil exécutif de Dubaï, Cheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, a déclaré que Dubaï continue de "redéfinir ce qui est possible en combinant innovation, durabilité et une attention particulière au développement des talents".



La ville a créé "l’un des meilleurs environnements au monde" pour que les entreprises prospèrent, que les idées créatives prennent forme et que les individus réalisent leurs aspirations tout en profitant d’une qualité de vie exceptionnelle, a-t-il fait observer, ajoutant que ce classement reflète non seulement un leadership visionnaire, mais aussi "les contributions collectives de nombreuses personnes engagées dans l’excellence".



En outre, le prince héritier a tenu à souligner les principaux facteurs à l’origine du succès de Dubaï, notamment son infrastructure de classe mondiale qui continue d’attirer des investissements et des talents de premier plan, mettant en avant le cadre législatif flexible et progressif de la ville, conçu pour encourager l’innovation et s’adapter aux tendances mondiales en évolution.



Avec un fort accent sur l’amélioration de la qualité de vie et la création d’opportunités économiques, Dubaï continue d’attirer les esprits les plus brillants, les entreprises et les investisseurs du monde entier.



Considérée comme l’une des villes qui enregistre la croissance la plus rapide dans l’Indice, Dubaï établit constamment de nouvelles références en matière d’innovation urbaine, de connectivité et de résilience.



L’Indice Global Power City (GPCI) évalue et classe les principales villes du monde selon leur capacité globale à attirer les personnes, les capitaux et les entreprises à l’échelle mondiale, en mesurant six critères: économie, recherche et développement, interaction culturelle, qualité de vie, environnement et accessibilité, offrant ainsi un classement multidimensionnel.