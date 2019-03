Dua Lipa pense que les femmes sont hypocrites sur les réseaux sociaux

Dua Lipa a décidé de pousser un gros coup de gueule aujourd’hui. Elle pense que les femmes sont trop hypocrites sur les réseaux sociaux. Il n’y a pas assez d’entraide et elles préfèrent se rabaisser au lieu de s’aider ! La chanteuse de 23 ans affirme que beaucoup d’artistes adorent parler publiquement d’égalité. Mais que sur les réseaux sociaux, ces mêmes stars ne tiennent pas le même discours.

Lors d’une interview pour ITV, Dua Lipa a balancé : «Là dehors, nous sommes pro-femmes, on se soutient, on fait attention à l’autre, nous sommes solidaires. Et puis il y a un côté plus sombre quand tu vas sur les réseaux sociaux. C’est comme si ces mêmes personnes qui prônent cette égalité, et ce soutien… n’ont pas le même discours en ligne». La chanteuse rajoute aussi qu’elle a l’impression qu’une artiste féminine sera moins prise au sérieux qu’un homme.

«Absolument. Quand une artiste féminine joue du piano ou de la guitare, les gens pensent qu’elle ne compose pas ses propres chansons, sa propre musique. J’ai l’impression qu’on doit passer beaucoup plus de temps à prouver au monde que c’est nous, ce sont nos morceaux et nos paroles».

Dua Lipa est épuisée par la «haine» qu’elle rencontre sur les réseaux sociaux. La pop star de 23 ans a publié un message sur son compte Twitter. Elle en a aussi marre de la négativité qui existe sur la plupart des réseaux sociaux. Elle a demandé à ses abonnés de faire quelque chose de gentil plutôt que de critiquer les imperfections des autres.

La chanteuse a écrit : «En 10 secondes vous voyez des gens comparer les rides des femmes. J’espère que tous ceux qui prennent part à ce comportement toxique resteront tristes toute leur vie car la réalité va vraiment vous sauter à la figure. Trop de haine dans un seul endroit. On adore parler de féminisme et de solidarité entre femmes mais il semble que tout n’est que paroles. Prenez le temps de dire/faire quelque chose de gentil. Essayez d’améliorer la vie de quelqu’un. Je veux juste m’assurer que vous compreniez que cette folie en ligne ne veut rien dire, ne laissez jamais l’opinion stupide de quelqu’un définir votre confiance en vous. Le moindre tweet qui vous fait vous sentir mal, bloquez la personne ou désabonnez-vous sans aucune hésitation (sic)».

La chanteuse de New Rules a aussi admis qu’elle est toujours atteinte par ce qu’elle voit en ligne. Elle a aussi ajouté «des petites doses pour protéger mon cœur car je suis comme vous… je ressens tout (sic)».