Du sang neuf au Bureau politique aux côtés d’autres compétences ittihadies

Driss Lachguar à l’ouverture de la première session du Conseil national de l’USFP:

Je suis parti du principe consistant à lier la continuité au renouvellement et l’élargissement à l'ouverture



Habib El Malki et Abdelouahed Radi respectivement reconduits à la tête du Conseil national et de la Commission d’arbitrage et d’éthique

Atika Jebrou présidente de la Commission du contrôle des finances, de l’administration et du patrimoine

«Dans les propositions que je vous soumets aujourd’hui, je suis parti du principe consistant à lier la continuité au renouvellement et l'élargissement à l'ouverture». C’est ce qu’a mis en exergue le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, lors de son intervention au cours de la première session du Conseil national tenue, dimanche, pour l’élection des instances dirigeantes du parti de la Rose, dont notamment la présidence dudit Conseil, les membres du Bureau politique, et ceux de la Commission d'arbitrage et d'éthique.Et le dirigeant ittihadi d’expliquer que l'élargissement du Bureau politique du parti devient une nécessité vu que le nombre des membres du Conseil national a augmenté lors du 11e Congrès national de l’USFP tenu en janvier dernier. En effet, ce nombre a augmenté de plus de 50% par rapport au précédent Conseil national. «Il était, donc, nécessaire, vu l'expansion organisationnelle et les résultats du parti lors des dernières échéances électorales, d’élargir le Bureau politique», a-t-il précisé.Quant au choix du renouvellement, cela va de soi. «Le renouvellement est une loi de la nature, en plus d'être un mécanisme organisationnel et une condition de la démocratie. Pour cela, il est normal que dans tout organe, de nouveaux éléments doivent le rejoindre et d’autres doivent le quitter», a fait savoir Driss Lachguar lors de la réunion du Conseil national tenue à distance.Concernant l’élection des instances dirigeantes du parti, le Premier secrétaire de l’USFP a souligné que les différentes formules adoptées antérieurement, notamment lors des dernières années, reposaient principalement sur le principe de la candidature individuelle. Pour cela, les membres élus de ces instances «jouissent de la légitimité, mais ne forment pas nécessairement une équipe». Et Driss Lachguar de soutenir en s’adressant aux membres du Conseil national : «Vous savez que la notion d'équipe est devenue fondamentale et décisive dans toute activité humaine collective, car l'efficacité, la productivité et la rentabilité ne peuvent être atteintes en l'absence d'une équipe harmonieuse». Selon lui, l’absence de cohérence au sein d’une équipe entrave le fonctionnement normal des instances du parti.«Ces instances, au lieu de travailler pour accomplir les tâches pour lesquelles elles ont été élues, perdent beaucoup de temps pour atteindre l'harmonie et rapprocher les opinions. Nous avons consenti beaucoup d’efforts pour concilier les sensibilités et créer l'atmosphère appropriée pour une action commune», a encore mis en avant Driss Lachguar.Et de souligner : «Les défis auxquels notre pays est confronté aujourd'hui et les tâches d’étape de notre parti nous ont obligés, tous, à adopter de nouvelles méthodes de travail lors de notre dernier Congrès national». Driss Lachguar a, par ailleurs, reconnu que la mission qui lui a été confiée de choisir les membres des instances dirigeantes du parti, n'a pas été de tout repos. «J'ai donc dû prendre le temps nécessaire pour réfléchir aux noms, et j'ai tenu à ce que les listes présentées remplissent les conditions d'harmonie, de complémentarité et d'efficacité sans que cela signifie nécessairement que les membres de ces listes sont les meilleurs dans notre parti qui regorge, d’ailleurs, de hautes compétences, et sans que cela signifie que quiconque ne s’y retrouve pas, n'est pas digne d’assumer la responsabilité», a-t-il assuré.Lors de cette réunion, les membres du Conseil national ont approuvé à l’unanimité les propositions présentées par le Premier secrétaire de l’USFP. En effet, ils ont approuvé la liste des membres de la Commission nationale d’arbitrage et d’étique présidée par l’ancien Premier secrétaire du parti, Abdelouahed Radi, la liste des membres de la Commission nationale du contrôle des finances, de l’administration et du patrimoine, présidée par la parlementaire Atika Jebrou, ainsi que la liste des membres du Bureau politique.Et sans surprise, Habib El Malki a été reconduit à la tête du Conseil national de l’USFP.