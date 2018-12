Du cinéma à ciel ouvert

Tous les ingrédients sont réunis pour faire de la cité ocre la capitale du cinéma à la faveur du Festival international du film de Marrakech. Du Palais des Congrès à la Place mythique de Jemaâ El Fna, le cinéma reste le maître mot, et il y en a pour tous les goûts. Les cinéphiles n'ont que l'embarras du choix entre films légendaires et nouveaux en tous genres, et entre salles de projection et cinéma en plein air. La Place Jemaâ El Fna s'est transformée, le temps de cette grand-messe cinématographique, en un cinéma à ciel ouvert pour célébrer, comme il se doit, le 7ème art et sa magie, en invitant des légendes vivantes du grand écran, entre autres Robert De Niro et Martin Scorsese. L'euphorie et l'ambiance étaient au rendez-vous pour le grand plaisir d'un public nombreux, enthousiaste et surtout connaisseur. Pour la circonstance, un écran géant a été monté sur la partie sud-ouest de la Place, la transformant en une salle gigantesque de cinéma, à l'occasion de cette 17ème édition du Festival qui a, sans conteste, acquis ses lettres de noblesse et est désormais inscrit sur l'agenda des différents intervenants dans le domaine cinématographique, allant des grandes stars aux cinéastes de renom en passant par les cinéphiles, entre autres. Si l'atmosphère douillette du somptueux Palais des Congrès offre un cadre des plus agréables pour les rencontres, les hommages et les projections, la Place Jemaâ El Fna sort de ce cadre, en étant investie par une grande foule qui a accueilli, comme à l'accoutumée, par des cris de joie et des tonnerres d’applaudissements, ces sommités et grands noms du cinéma mondial. C'est dans une ambiance festive et bon enfant que des milliers de cinéphiles, petits et grands, sont venus vivre des instants magiques de partage, rencontrer Robert De Niro et Martin Scorsese, deux icônes du 7ème art, et suivre la projection de certains de leurs chefs-d'oeuvre, en l'occurrence "The untouchables" et "Kundun". La Place Jemaâ El Fna, et du coup Marrakech, est ainsi inscrite dans les annales du cinéma, puisque les deux monstres de Hollywood se sont très peu retrouvés sur scène dans le monde en dehors des studios, et leur apparition ensemble à cette occasion constitue un rare moment de complicité, d'émotion et de partage.

Le Festival a été de même une tribune pour l'icône du 7ème art, qu'est De Niro, de confirmer l'existence d'un nouveau projet de long-métrage sous la houlette de Scorsese.