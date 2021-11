Du 18 Novembre au 10 décembre: Journée culturelles du Maroc à Amiens

La 10ème édition des journées culturelles du Maroc à Amiens se tiendra du 18 novembre au 10 décembre prochain. Au programme : expositions, séminaires, rencontres et autres soirées et animations musicales. Du 18 au 25 novembre, "Dar Al Maghrib" (Maison du Maroc), sera transformé en "cabinet de curiosité", mettant en scène divers objets au caractère patrimonial "témoins historique et anthropologique de différentes régions du Maroc", précisent les organisateurs. Le mercredi 24 novembre, le duo d'artistes, Hamid Ouarraoui et Philippe Vaquette, exposeront leur œuvre, chez le caviste "Cavavin". Une occasion pour les visiteurs de découvrir les vins marocains et français. D'autant que la viticulture en France et au Maroc jouit d'une histoire qui ne date pas d'hier. Elle remonterait à l'époque phénicienne et témoigne d'une relation particulière à la vigne. Toujours dans le cadre des expositions artistiques, du lundi 22 novembre au 10 décembre, l'espace Camille Claudel, à la Faculté de droit et science politique d'Amiens, accueille l'exposition "Entre Terre et Terre". Cet événement s'inscrit dans le cadre des journées culturelles des deux Rives à Amiens. Elle braquera les projecteurs sur les œuvres de plusieurs artistes dont Azzeddine Abdelouhabi, Frédéric Fourdinier ou encore Hamid Ouarraoui. Les journées culturelles du Maroc à Amiens seront également l'occasion de débattre des enjeux de la production artistique dans le contexte de l'immigration. Au centre d'accueil de Dury, le séminaire "Le Maroc en mouvement, regards citoyen" sera un prolongement du débat initié lors de la 9ème édition sur le thème "Demain le Maroc, quel modèle de développement?". Enfin, des mets cosmopolites seront servis aux invités lors de la soirée interculturelle de clôture le samedi 27 novembre.