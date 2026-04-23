Brahim El Mazned : Le Théâtre Royal de Rabat, symbole d’audace architecturale et d’ambition culturelle portée par la Vision de SM le Roi

Le Théâtre Royal de Rabat représente un symbole d’audace architecturale et d’ambition culturelle portée par la Vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a affirmé, mercredi soir, le Directeur Général Adjoint et Artistique du Théâtre, Brahim El Mazned.



Dans une déclaration à la MAP à l’occasion du spectacle d’ouverture de cet édifice iconique, auquel ont assisté Leurs Altesses Royales les Princesses Lalla Khadija, Lalla Meryem et Lalla Hasnaa, accompagnées de Mme Brigitte Macron, M. El Mazned a souligné que ce moment artistique exceptionnel marque une étape majeure dans le développement et le rayonnement culturel de la ville de Rabat et du Maroc.

"Le Théâtre Royal de Rabat propose une offre riche, avec un grand auditorium de 1.800 places, un théâtre intimiste et un amphithéâtre extérieur de 7.000 places", a-t-il expliqué.



Et M. El Mazned d’ajouter que cette soirée inaugurale, portée par une centaine d’artistes exclusivement marocains, a mis à l’honneur des œuvres classiques ainsi que des créations nationales.

Ce spectacle d’ouverture "incarne un Maroc fidèle à ses racines, valorisant son patrimoine artistique" et "affirme aussi un pays résolument tourné vers l’avenir et ouvert sur le monde", a-t-il conclu.