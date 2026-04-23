Brahim El Mazned : Le Théâtre Royal de Rabat, symbole d’audace architecturale et d’ambition culturelle portée par la Vision de SM le Roi

Jeudi 23 Avril 2026

Brahim El Mazned : Le Théâtre Royal de Rabat, symbole d’audace architecturale et d’ambition culturelle portée par la Vision de SM le Roi
Autres articles
Le Théâtre Royal de Rabat représente un symbole d’audace architecturale et d’ambition culturelle portée par la Vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a affirmé, mercredi soir, le Directeur Général Adjoint et Artistique du Théâtre, Brahim El Mazned.

Dans une déclaration à la MAP à l’occasion du spectacle d’ouverture de cet édifice iconique, auquel ont assisté Leurs Altesses Royales les Princesses Lalla Khadija, Lalla Meryem et Lalla Hasnaa, accompagnées de Mme Brigitte Macron, M. El Mazned a souligné que ce moment artistique exceptionnel marque une étape majeure dans le développement et le rayonnement culturel de la ville de Rabat et du Maroc.
"Le Théâtre Royal de Rabat propose une offre riche, avec un grand auditorium de 1.800 places, un théâtre intimiste et un amphithéâtre extérieur de 7.000 places", a-t-il expliqué.

Et M. El Mazned d’ajouter que cette soirée inaugurale, portée par une centaine d’artistes exclusivement marocains, a mis à l’honneur des œuvres classiques ainsi que des créations nationales.
Ce spectacle d’ouverture "incarne un Maroc fidèle à ses racines, valorisant son patrimoine artistique" et "affirme aussi un pays résolument tourné vers l’avenir et ouvert sur le monde", a-t-il conclu.

Libé

Lu 152 fois

Tags : Brahim El Mazned, Théâtre Royal de Rabat, Vision de SM le Roi

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Dossiers du weekend | Actualité | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

 
Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Plan du site | RSS Syndication