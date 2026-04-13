André Azoulay : Une nouvelle jeunesse pour le Musée d'Essaouira

La renaissance et la refondation du Musée Sidi Mohammed Ben Abdallah vont consolider et élargir le tissu des infrastructures culturelles et artistiques qui sont au cœur de la dynamique économique et sociale que connaît Essaouira, a déclaré, lundi à Rabat, M. André Azoulay, Président Fondateur de l’Association Essaouira Mogador.



S’exprimant aux côtés du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, du président de la Fondation nationale des musées, Mehdi Qotbi, et du président du Conseil communal d’Essaouira, Tarik Ottmani, M. Azoulay s’est félicité du partenariat qui réunit désormais ces trois institutions pour "donner une nouvelle jeunesse à ce Musée qui a longtemps été l’institution culturelle de référence de la ville, avant de ne plus être que l’ombre de lui même et de son glorieux passé".



L’école souirie des arts plastiques "fait florès au Maroc et dans le monde", a souligné M. Azoulay, en insistant sur la "légitimité et l’urgence de donner une adresse, un espace et une maison commune aux peintres, sculpteurs et photographes qui ont donné corps et réalité à la très riche créativité qui signe la singularité de l’école souirie des arts plastiques".



Une école "qui a depuis longtemps fait son entrée dans les grands musées occidentaux des arts contemporains et dans les collections des amateurs et des professionnels mécènes privés", a ajouté M. Azoulay, en rappelant l’expérience plus que concluante des espaces souiris "mémoriels ou d’exposition qui se multiplient et qui connaissent aujourd’hui un succès qui ne se dément pas".



"Bayt Dakira inaugurée à Essaouira par SM le Roi Mohammed VI le 15 janvier 2020 en est la démonstration la plus éloquente et la plus spectaculaire avec 97.500 visiteurs en 2024 et un peu plus de 120.000 en 2025", a conclu M. Azoulay, en rappelant "l'ancrage volontariste de la dynamique souirie dans une synthèse qui a le talent d’additionner l’universalité des richesses de notre patrimoine, la diversité de nos cultures et l’immense potentiel de nos arts créatifs jamais en retard d’une mutation, voire d’une révolution technologique des marchés et des scènes mondiales de la culture et des arts".