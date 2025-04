Droits de douane: les Bourses soulagées par l'exemption sur la tech

Les Bourses évoluant en nette hausse lundi, saluant l'exemption provisoire de surtaxes douanières accordée par Washington sur les produits tech, tandis que le dollar continue de céder du terrain, signe de la perte de confiance persistante dans la première économie mondiale.



Vers 07H30 GMT, en Europe, Paris gagnait 1,98%, Francfort 2,07% et Milan 1,93%. Londres prenait 1,88%.

En Asie, dans les derniers échanges, Hong Kong gagnait 2,03% et Shanghai 0,73%. Tokyo a terminé en hausse de 1,18%.



"La nouvelle semaine commence sur un soulagement" car "les Etats-Unis vont exempter les produits électroniques", la plupart fabriqués en Chine, "des principales mesures douanières", a expliqué Ipek Ozkardeskaya, analyste pour Swissquote Bank.



En pleine guerre commerciale avec Pékin, les Etats-Unis ont finalement exempté ce week-end smartphones, ordinateurs et autres produits électroniques des récentes surtaxes douanières imposées la semaine dernière par le président Donald Trump.



Les nouveaux droits de douane sur les produits chinois avaient été élevés à 145%, dans le cadre de la vaste offensive protectionniste menée par Washington depuis plusieurs semaines, rendant les marchés très volatils.



Pour autant, les investisseurs devraient rester fébriles: Washington a en effet insisté sur le caractère "temporaire" des exemptions et qu'il entendait toujours taxer l'électronique.

Le dirigeant américain a d'ailleurs déclaré qu'il annoncerait "dans la semaine" de nouvelles surtaxes sur les semi-conducteurs entrant aux Etats-Unis, qui "seront en place dans un avenir pas trop lointain".



"PERSONNE n'est tiré d'affaire (...), surtout pas la Chine qui, de loin, nous traite le plus mal", a tonné M.Trump sur son réseau social Truth.

"La grande incertitude persiste sur les marchés financiers", résume donc Andreas Lipkow, analyste indépendant.



Les investisseurs entament ainsi la semaine "avec confusion, nervosité et inquiétude, prêts à vendre au moindre signe de fragilité", abonde Stephen Innes, de SPI Asset Management.

Les groupes européens de semi-conducteurs profitent de l'annonce des exemptions temporaires de surtaxes douanières aux Etats-Unis.



En Bourse, les entreprises du secteur connaissaient de nettes hausses. A Paris, Soitec prenait vers 7H20 GMT 6,49% et STMicroelectronics 2,18%. Infineon gagnait 3,22% en Allemagne et ASML 3,20% à Amsterdam.



"A première vue, cela constitue un soulagement significatif pour les consommateurs" américains "et le secteur de l'électronique", mais la réaffirmation par M. Trump de sa volonté d'imposer à terme des droits distincts à ce secteur "est un nouvel exemple d'annonce politique semant une confusion importante", explique Michael Wan, analyste de MUFG.



Le dollar poursuit son recul, à des niveaux plus observés depuis plusieurs années. Le billet vert souffre de l'escalade commerciale et des revirements de Donald Trump, dont la politique sape la crédibilité américaine auprès des acteurs du marché des changes.

Depuis un mois, le dollar, longtemps considéré comme un actif de confiance, a perdu plus de 5% par rapport à la monnaie unique européenne.



"La confusion politique persistante" alimente "une perte de confiance croissante envers les décideurs politiques américains", souligne Win Thin, de Brown Brothers Harriman.

Vers 7H20 GMT, le billet vert perdait 0,40% à 1,1404 dollar pour un euro.

L'envie d'achat est quelque peu de retour sur les emprunts d'Etat américains, dont les taux d'intérêt à dix ans reculaient lundi vers 7H20 GMT à 4,48%, après avoir connu un pic à 4,58% vendredi.



Les bons du Trésor des Etats-Unis, longtemps considérés comme des valeurs refuges, ont été fortement vendus ces derniers jours, en raison de la perte de confiance croissante des investisseurs envers l'économie américaine, ce qui a fait grimper leurs taux d'intérêt.

L'or, qui a largement profité de l'incertitude ces dernières semaines, bondissant de record en record, reprenait, lui, son souffle lundi, avec un recul de 0,25%, à 3.229,56 dollars l'once vers 7H20 GMT.



Le marché du pétrole restait en revanche pénalisé par les inquiétudes sur la demande mondiale, sur fond de risque de récession. Le baril de WTI américain cédait 0,21% à 61,37 dollars et celui de Brent de la mer du Nord perdait 0,16% à 64,65 dollars.