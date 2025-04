Driss Lachguar : La motion de censure proposée par l’USFP, une initiative réaliste et conforme à l’esprit de la Constitution

A l’occasion d’une rencontre avec le Groupe socialiste à la Chambre des représentants, Driss Lachguar, Premier secrétaire de l’Union socialiste des forces populaires (USFP), a remis au centre des discussions la motion de censure proposée par le parti de la Rose. Une initiative qu’il qualifie de « réaliste, exécutable et conforme à l’esprit de la Constitution ».



Pour Lachguar, cette démarche représente une opportunité précieuse pour l’opposition de défendre ses positions devant l’opinion publique et d’ouvrir un débat politique à la hauteur des enjeux institutionnels du moment.



Il ne s’agit pas de renverser pour renverser, mais d’évaluer, de questionner, de mettre à nu les défaillances d’un gouvernement dont l’efficacité devient chaque jour plus incertaine. En assumant ce geste politique fort, l’USFP s’érige en porte-voix d’une opposition qui refuse de jouer un rôle d’appoint et qui ambitionne de rendre à la parole parlementaire sa noblesse et sa puissance.



Sur le plan parlementaire, le leader socialiste a rappelé que l’USFP s’est engagé dans de nombreuses réformes impulsées par SM le Roi, à condition, toutefois, que leur mise en œuvre soit sérieuse et respectueuse des objectifs annoncés. Il a aussi appelé ses députés à se mettre dès à présent en ordre de bataille pour les prochaines élections, en misant sur leur ancrage local et leur proximité avec les citoyens. La proximité, martèle-t-il, n’est pas un slogan : c’est une méthode politique.



Lors de cette réunion tenue au siège du groupe parlementaire, plusieurs élus ont pris la parole pour exposer les problématiques de leurs circonscriptions, critiquant des pratiques nuisant à la transparence du processus électoral. Le Premier secrétaire a salué leur engagement, réaffirmant que, malgré l’hégémonie de la majorité, le Groupe socialiste restera en première ligne pour défendre les citoyens.



Dans la perspective des échéances électorales à venir, le Premier secrétaire a annoncé la convocation de la commission nationale des élections pour mardi prochain. Y participeront les députés du groupe parlementaire, les secrétaires régionaux et les cadres du parti, avec pour objectif de construire une vision collective afin de garantir une couverture complète des circonscriptions. Il a insisté sur une implication active du groupe dans ce chantier stratégique.



Fidèle à sa tradition progressiste, l’USFP intègre pleinement la dimension féminine dans cette mobilisation. Une commission dirigeante féminine, composée de parlementaires, de membres du Bureau politique et de responsables régionaux, vient ainsi renforcer l’architecture organisationnelle du parti. Ce n’est pas un geste symbolique, mais une réaffirmation de la place des femmes dans la dynamique militante et électorale.



Driss Lachguar a, par ailleurs, souligné le rôle central joué par le Groupe socialiste-Opposition ittihadie, qu’il considère comme la « vraie vitrine du parti », son bras législatif et diplomatique, sa force d’initiative et d’impact. Selon lui, son action est parfois équivalente à celle du Parlement tout entier, notamment en matière d’initiatives, de présence et de relations internationales. Il s’est félicité de la cohérence idéologique du groupe et de son choix assumé d’une opposition responsable, à égale distance de toutes les composantes de l’exécutif. Une ligne politique qui, selon lui, a permis à l’USFP de regagner sa place de première force de l’opposition.



Le Premier secrétaire a aussi salué le consensus interne autour du travail du groupe et la reconnaissance qu’il reçoit de la part des autres formations politiques, en raison de ses contributions législatives et de son influence sur des dossiers structurants comme l’éducation, la santé ou encore la justice.



Concernant la polémique liée à l’affaire dite des “fraqchia”, Lachguar a révélé que le parti de la Rose n’a été informé de la création d’une commission d’enquête que 48 heures avant le dépôt de la demande, sans coordination préalable avec l’USFP, bien que le président du groupe y ait donné son accord de principe. Face à cette situation, le parti a tout de même décidé de s’engager dans cette initiative, tout en appelant à finaliser les signatures nécessaires dans les plus brefs délais. Le dirigeant ittihadi a averti, cependant, que la création effective de la commission reste très incertaine, d’où l’importance, selon lui, de privilégier la motion de censure comme levier sérieux d’évaluation de l’action gouvernementale.



Sur la situation dramatique à Gaza, le Premier secrétaire a exprimé sa profonde inquiétude et a souligné l’engagement indéfectible de l’USFP en faveur du peuple palestinien et de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP). Il a fustigé ceux qui, selon lui, « se nourrissent du sang des enfants » à travers des surenchères politiciennes.



Il a rappelé que l’USFP avait déjà mis en garde contre les conséquences de la division palestinienne, citant en exemple la voix du martyr Omar Benjelloun, défenseur acharné de l’unité palestinienne. Il a dénoncé le coup de force contre l’Autorité palestinienne et les élections organisées en dehors de tout cadre légitime, causes principales de l’affaiblissement du front palestinien. Il a mis en garde contre une focalisation exclusive sur Gaza, au détriment de la cause palestinienne dans sa globalité, appelant à éviter toute instrumentalisation idéologique ou confessionnelle.



Le parti, a-t-il expliqué, participe activement aux rassemblements de solidarité, à condition que seules les bannières marocaine et palestinienne y soient arborées. Il a également annoncé une rencontre prochaine avec les dirigeants palestiniens, en marge du congrès du Parti du Congrès national indien, pour évoquer l’évolution de la situation.



Pour ce qui est de la première cause nationale, Driss Lachguar a réaffirmé l’attachement inébranlable du parti à l’intégrité territoriale du Royaume, soulignant que le Maroc a enregistré des avancées diplomatiques majeures, et que le plan d’autonomie constitue désormais la seule solution viable aux yeux de la communauté internationale. Il a mis en garde contre toute tentative de brouiller ce consensus national, considérant que toute dérive ne ferait que servir les ennemis de l’intégrité territoriale du pays.



Cet attachement n’est pas opportuniste, insiste-t-il : il est l’expression d’un patriotisme sincère, d’un engagement lucide, enraciné dans la conscience nationale. Le groupe socialiste continuera à porter cette voix dans les forums internationaux, dans l’Internationale socialiste, dans l’Alliance démocratique, dans tous les espaces où se forge l’avenir des nations libres.



Mehdi Ouassat