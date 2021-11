Douze engagements pour contribuer aux ODD

Bank Al-Maghrib (BAM) a défini sa politique de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE), à travers cinq axes déclinés en douze engagements qui traduisent formellement sa contribution aux Objectifs de développement durable (ODD).



"La responsabilité sociétale de Bank Al-Maghrib est intrinsèquement liée à ses missions fondamentales tournées vers l’intérêt général", souligne BAM dans une présentation autour de sa politique RSE. Et d'ajouter que le maintien de la stabilité des prix, la préservation de la solidité et de la résilience du système financier, le renforcement de la sécurité des moyens de paiement et la promotion de l’inclusion financière constituent, en effet, la meilleure contribution de la Banque centrale à la prospérité du pays.



Au niveau du premier axe "Légal & Ethique", la Banque centrale s'engage à mettre en œuvre et promouvoir une gouvernance éthique et transparente traduisant sa raison d’être et permettant une gestion agile et responsable au quotidien.



Il s'agit, dans ce sens, de mettre en œuvre une gouvernance éthique et transparente permettant d’intégrer les principes de la responsabilité sociétale dans ses activités au quotidien, assurer la conformité et gérer les risques tout en favorisant la transformation agile de la Banque et promouvoir une gouvernance éthique et transparente au niveau du secteur financier, permettant d’intégrer les principes de la responsabilité sociétale.



Le deuxième prévoit le développement d’un système financier inclusif, innovant et durable et de maximiser l’impact économique et social de nos missions.



Ainsi, BAM s'engage à favoriser l’inclusion financière et encourager le développement de l’écosystème des fintechs, développer et soutenir la recherche et l’éducation économique et financière des publics et accomplir ses missions de façon à optimiser l'impact économique et social, aux niveaux local et national.



Le troisième axe de cette politique est "Social", portant sur le développement des compétences, la diversité et l’inclusion et visant à assurer la protection et le bien-être au travail des collaborateurs de la Banque.



Les engagements de BAM sur le plan social, consistent à développer le capital humain, assurer la diversité et l’égalité des chances, garantir des conditions de travail saines et sécurisées et à assurer la protection et le bien-être de ses collaborateurs.



L'axe environnemental porte sur la prise en compte du changement climatique dans ses missions et la réduction de son empreinte environnementale. BAM s'engage à prendre en compte le changement climatique dans ses missions pour renforcer la maîtrise des risques, promouvoir la finance verte et réduire l’empreinte environnementale de ses activités.



En ce qui concerne l'axe sociétal, BAM prévoit de contribuer, dans le cadre de partenariats, au développement des territoires, au soutien de la culture et aux actions de solidarité. Ainsi, elle s'engage à accompagner les initiatives territoriales et nationales visant la création d’emplois et d’activités génératrices de revenus et l’amélioration de l’accès aux services essentiels, préserver et promouvoir le patrimoine numismatique et soutenir les activités artistiques et culturelles.



"La concrétisation de nos engagements RSE repose sur un programme ambitieux, accompagné de moyens adaptés et sur une gouvernance, permettant un déploiement approprié et un pilotage efficace de notre politique", fait observer BAM.



Face à la multiplication, ces dernières années, des enjeux économiques, environnementaux et sociaux, la Banque s'est résolument impliquée, aux côtés des acteurs de son écosystème, dans des chantiers de grande envergure qui témoignent de son fort engagement sociétal, notamment la stratégie nationale d’inclusion financière, le programme intégré d’appui et de financement des entreprises, le développement de la finance participative, la solution nationale de paiement mobile et la feuille de route pour l’alignement du secteur financier national sur le développement durable. Sur le plan interne, la Banque a également mis en œuvre plusieurs actions pour renforcer sa gouvernance, rehausser son engagement social vis-à-vis de ses collaborateurs et réduire son impact environnemental.



Capitalisant sur les avancées réalisées, "nous avons donné en 2019 un nouvel élan à notre engagement sociétal. La RSE a été placée au cœur des deux axes stratégiques de notre plan 2019-2023, d’une part, en orientant les missions de la Banque au bénéfice de l’emploi et d’une croissance durable et inclusive et d’autre part, en favorisant la créativité et la culture de l’innovation pour accompagner la transformation de notre institution", rappelle BAM. Une entité RSE a été également mise en place en vue de mieux structurer et pérenniser la démarche RSE de BAM, autour d’une politique RSE pertinente et crédible vis-à-vis de nos parties prenantes, d’une feuille de route déclinée dans l’ensemble de l’organisation, des dispositifs de pilotage et d’évaluation efficaces ainsi que des modes de communication et de reporting adéquats.