Dounia Batma et Adil Miloudi illuminent le Festival Jawhara

La star marocaine Dounia Batma a conquis le public d'El Jadida, dimanche soir, pour la soirée de clôture de la 8ème édition du Festival international Jawhara, partageant la vedette avec des fans enthousiastes ayant afflué en masse pour admirer la jeune chanteuse casablancaise.

Vêtue d'une robe bleu turquoise brodée de pierres colorées, l'ancienne vainqueur de "Arab idol" a fait une entrée des plus remarquées sur scène en chantant l'hymne national, repris en chœur par un public estimé à plus de 300.000 festivaliers.

Depuis sa montée sur scène, la fête n'a connu aucun instant de répit. L’ambiance est montée crescendo avec un florilège puisé dans la richesse du répertoire de la musique marocaine et la diversité de ses rythmes, dont "Siniya", "Ould Aami", "Sabri Sabri", "Mama Mia", et "Dour biha ya chibani".

Sourire aux lèvres et drapée des couleurs nationales, la star a clôturé son concert en beauté en interprétant merveilleusement l’immortelle chanson d'Abdellah Issami "Sawt Al Hassan".

Dans une déclaration à la MAP à l’issue de son spectacle, Dounia Batma s’est dite fière et heureuse de participer à la 8è édition du Festival Jawhara, remerciant chaleureusement le public doukkali pour sa chaleur et son adhésion.

Se félicitant de l’organisation de cette manifestation dans "les meilleures conditions", la chanteuse a souligné que le Festival international Jawhara est devenu au fil des années une étape incontournable pour de nombreux artistes.

Prenant le relais après le concert de Dounia, le chanteur du chaâbi Adil Miloudi, accompagné de sa darbouka, a mis le feu sur scène, entraînant le public avec lui dans une ambiance électrique grâce à des chansons comme "L’Mima", "Mafiosi" ou encore "Jenentini".

Passant de la chanson chaâbi aux rythmes du raï, Adil Miloudi a été au rendez-vous et a tenu ses promesses en faisant vibrer ses fans avec des rythmes bien distingués.

Dans une déclaration à Libé, il a tenu à remercier tous ses fans venus le rencontrer une nouvelle fois à l'occasion de ce festival. «C'est ma troisième participation à cet évènement et je suis très heureux de pouvoir rencontrer le magnifique public jdidi», a-t-il souligné avant de préciser qu'il s'agit de l'un des festivals les plus réussis au Maroc au niveau de la programmation artistique mais également au niveau de l’affluence. «Que du bonheur», conclut l'artiste.

Sur la scène de la ville voisine d'Azemmour, Said Mosker et Abdelbasset Lamriki ont occupé l'affiche, tandis que les habitants de Bir Jdid, autre localité abritant les concerts du festival, avaient droit à une soirée bien animée avec les chanteurs Lbenj et Aziz Al Maghribi.

En alternant culture, théâtre, sport et musique, le Festival Jawhara initié par l’Association des Doukkali, sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, se veut l'occasion de découvrir les lieux emblématiques de la province d’El Jadida.