Donatella Versace, l'héritière tourmentée de son frère Gianni

La flamboyante Donatella Versace, qui va quitter fin mars la direction artistique de la maison milanaise fondée par son frère Gianni, a su garder la marque au firmament du glamour et du baroque.Versace peut se résumer, dans l'imaginaire collectif, à une mode clinquante et provocatrice, à l'image de Donatella, soeur cadette de Gianni, fondateur en 1978 de la griffe à la tête de Méduse.Mais en réalité, les connaisseurs sont unanimes pour louer le savoir-faire de l'entreprise restée familiale jusqu'en 2018, capable de prouesses techniques, ainsi que du talent de Donatella.Elle a su, malgré de nombreuses années d'errance, renouveler le style Versace compromis par la disparition en 1997 de Gianni, assassiné devant sa luxueuse villa de Miami.A la fois familière et distante, enthousiaste et anxieuse, la styliste aux yeux charbonneux, habituée des cabines à UV, incarnait la force du pouvoir tout en tremblant d'avoir usurpé le titre de son frère bien-aimé."Longtemps, j'ai eu le sentiment d'être arrivée là à cause d'une tragédie, non parce que je le méritais", avait-elle l'habitude de dire de sa voix nasale, avec une franchise déconcertante. "Je préfèrerais qu'il soit encore vivant et continuer à travailler avec lui".Née le 2 mai 1955 à Reggio de Calabre, à l'extrême sud de l'Italie, Donatella a grandi dans l'ombre de ses frères aînés Santo et Giovanni. Leur mère possédait un petit atelier de couture. Donatella, teinte en blonde dès son adolescence, servait de modèle vivant à Gianni.Elle le suit à Florence pour des études de mode puis à Milan, où il fait ses débuts. "Muse et conseillère", selon ses propres mots, elle contribue par sa personnalité ardente à l'élaboration du style baroque de la griffe à la sensualité exacerbée.L'Italienne moulée de cuir et perchée sur des talons vertigineux se distingue par son humour et son sens aigu de la communication : amie du tout-Hollywood, elle est l'une des premières à choisir des artistes comme égéries tels Madonna, Prince ou Elton John.Et à comprendre l'importance des photographes (Avedon, Steven Meisel) et des top-models : la marque s'offre Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Carla Bruni. "Ces nouveaux mannequins ont changé la mode et sont devenues des membres de la famille Versace", expliquait-elle dans un documentaire de Loïc Prigent.Celle qui "adorait être entourée de mecs sublimes", se marie en 1983 avec Paul Beck, un mannequin de la maison dont elle divorcera par la suite. Ils ont deux enfants, chéris par leur oncle, Allegra et Daniel.Le meurtre de Gianni par un déséquilibré marque la fin de l'âge d'or de Versace. Dans son testament, il lègue 20% à Donatella, 30% à son frère et le reste à sa nièce, Allegra.Donatella est catapultée à la tête de la création. Si elle a dirigé les campagnes de publicités et dessiné pour Versus, une des lignes de prêt-à-porter de la marque, elle n'est pas préparée à reprendre le flambeau de l'extravagant styliste.Le milieu de la mode n'accroche pas : peu sûre d'elle, Donatella plonge dans une dépression et entraîne la maison de couture dans sa chute. Quand les autres griffes deviennent mondiales, Versace passe de l'équivalent d'un milliard de dollars de chiffre d'affaires en 1996 à moins de la moitié en 2009.Les magazines people se délectent de l'inquiétante métamorphose de son visage au gré des interventions chirurgicales mais aussi de l'anorexie de sa fille Allegra. Après des années d'addiction à la cocaïne, Donatella est envoyée en 2004 par ses amis en cure de désintoxication.La mauvaise passe prend fin avec l'arrivée en 2009 de Gian Giacomo Ferraris, le nouveau PDG. La marque se diversifie, ouvre des hôtels, vend des montres, du parfum, multiplie les marques de prêt-à-porter. Et revient sur les podiums de haute couture avec des robes téméraires.Sevrée, Donatella "reconnaît des erreurs", joue avec humour la carte de la survivante, assume ses looks "en forme d'armure (...) pour paraître redoutable". Lady Gaga, sa grande amie, l'invite dans une chanson-hommage à se moquer du qu'en-dira-t-on."Versace sera toujours Versace : glamour, sexy, luxe chic", résumait la Calabraise pour le quotidien français Libération. "Je n'ai jamais eu d'alternative ni pensé à un plan B. Tout dans mon existence a tourné autour de la mode et de Versace".A près de 70 ans, elle n'abandonne toujours pas Versace puisqu'elle devient à partir du 1er avril l'ambassadrice en chef de la marque, dont elle supervisera les activités philanthropiques.