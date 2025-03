Donald Trump évoque des discussions “très productives” avec son homologue russe

Le président américain, Donald Trump, a annoncé vendredi avoir eu des discussions “très productives” avec son homologue russe, Vladimir Poutine, sur la cessation des hostilités entre la Russie et l’Ukraine.



“Nous avons eu des discussions très bonnes et très productives hier avec le président Vladimir Poutine”, a écrit Trump sur les réseaux sociaux.

"Il y a de fortes chances que cette guerre horrible et sanglante puisse enfin prendre fin”, a-t-il dit sur le réseau, Truth Social.



M. Trump a indiqué que la question des troupes ukrainiennes “complètement encerclées par les Russes” à Koursk avait été soulevée, ajoutant qu'il a demandé au président Poutine “que leurs vies soient épargnées”.



Cette conversation intervient suite à l’annonce du président russe de son approbation d’un cessez-le-feu de 30 jours, proposé par les Etats-Unis et approuvé par l’Ukraine.

Lors d’un point de presse jeudi, M. Poutine a dit “certainement soutenir” l’accord du cessez-le-feu, soulignant qu’il “devrait mener vers un paix durable, et éliminer les causes de la crise”.