Don spécial de livres au profit des enfants d’Al Haouz

Au cœur de l’ambiance livresque du Salon international de l’édition et du livre (SIEL), une atmosphère toute particulière règne au stand "Solidarité", dont les visiteurs ont à cœur de dédier des pensées aux enfants survivants du séisme d'Al Haouz, en leur offrant des livres pour les aider à nourrir leur imaginaire et à découvrir de nouveaux horizons.



A la faveur de cette action solidaire qui se poursuivra jusqu’à la clôture du SIEL, ces enfants ont l’opportunité d’explorer un univers exceptionnel, à la faveur d'un don rendu possible grâce à l'initiative des organisateurs du Salon, ouvrant ainsi les perspectives de ces jeunes vers un avenir plein d'espoir et de promesses.



Conscients de l’importance de la lecture dans le développement culturel aussi bien sur le plan individuel que collectif, les donateurs, visiteurs et exposants, ont mis leurs trésors au profit de cette catégorie, faisant montre d'un grand élan de solidarité dans les moments les plus difficiles.



Se rapportant aux différentes catégories de la littérature d’enfance et de jeunesse, ces livres sont à même de nourrir les esprits des enfants, les encourageant à se remettre à la lecture, à l'instar de leurs pairs à travers le Royaume.



Aziz Cherraj, écrivain et éditeur ayant fait don de nombre de bouquins en rapport avec l’enfance et la jeunesse, s’est félicité de cette initiative qui se veut une occasion idoine de montrer la solidarité des citoyens marocains avec ces enfants qui ont vécu l'épreuve de cette catastrophe naturelle, notant que l’opération de reconstruction post-séisme des provinces sinistrées englobe notamment l’aspect éducatif et culturel.



"L’avenir prometteur se dessine également à travers une construction culturelle qui formera une génération créative imprégnée de l’actualité de la scène culturelle et littéraire", a-t-il noté.

Pour sa part, Brahim Mezzine, ayant également contribué avec des dons de livres, a chaleureusement salué l’organisation de cette initiative par le SIEL, notant qu'elle est de nature à apporter un soutien intellectuel et émotionnel à ces jeunes.



Les livres offerts serviront de source d'évasion, d'apprentissage et de réconfort, contribuant ainsi au bien-être des enfants de cette région qui se remet des séquelles du séisme.



En octobre 2023, la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc (BNRM), en coordination avec la Fondation Mohammed V pour la solidarité et la Fondation des œuvres sociales et culturelles de la BNRM, avait lancé une caravane solidaire pour distribuer plus de 7.000 manuels scolaires et contes destinés aux enfants des familles touchées par le séisme d'Al Haouz, rappelle-t-on.



