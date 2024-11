Don de sang: les stagiaires de l'ITA de Guercif se mobilisent pour renflouer le stock régional

Les stagiaires de l'Institut de technologie appliquée (ITA) de Guercif se sont mobilisés pour réussir une campagne de don du sang, organisée jeudi, dans le but de renforcer le stock régional et de consacrer la culture de solidarité humaine.



Cette initiative, organisée par l'Association Goutte d'espoir de transfusion sanguine en partenariat avec l'ITA, qui relève de l'OFPPT, et le Centre régional de transfusion sanguine d'Oujda, a permis de collecter 91 poches de sang, qui contribueront à renforcer le stock régional en cette substance vitale.



Cette campagne vise à réduire le déficit enregistré dans le stock régional de sang, et contribuer à la satisfaction de la demande croissante de cette substance essentielle pour sauver des vies en cas d'urgence et lors d'opérations chirurgicales.



Dans une déclaration à la MAP, Mustapha Akil, membre de l'Association Goutte d'espoir, a expliqué que l'organisation de cette campagne s'inscrit dans le cadre des efforts déployés depuis des années par l'association, en coopération avec les associations de la société civile et les différentes institutions au niveau de la province de Guercif, dans l’objectif de consolider la culture du don de sang au sein de la société, et sensibiliser à l'importance de cet acte pour sauver des vies.



Il a également précisé que cette initiative, à laquelle ont participé 120 stagiaires de l'Institut, vise à collecter le plus grand nombre possible de poches de sang, compte tenu du besoin urgent en cette substance vitale, ainsi que du déficit enregistré en cette matière aux niveaux régional et national.



De son côté, le Directeur de l'ITA de Guercif, Salim Sabbah, a indiqué que l'implication des stagiaires de l'Institut dans cette campagne s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme annuel de l'Office de formation professionnelle, et de la contribution de l'Institut à consolider la culture du don du sang chez les jeunes.



Il a poursuivi que la participation d'un nombre important de stagiaires, hommes et femmes, témoigne d'une prise de conscience accrue de l'importance du don de sang en tant que devoir national et humanitaire, notant que ce genre d'initiatives contribue de manière significative à améliorer le niveau d’interaction avec les besoins médicaux au niveau régional.