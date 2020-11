Djibouti salue l’initiative marocaine d’ autonomie

Djibouti a salué, devant la Quatrième Commission de l’Assemblée générale de l’ONU, l’initiative marocaine d’autonomie en tant que solution politique au différend régional sur le Sahara marocain. “Nous saluons l’initiative d’autonomie présentée par le Maroc” et qualifiée de sérieuse et crédible par le Conseil de sécurité depuis sa présentation en 2007, a déclaré le représentant de Djibouti devant la Commission. Le diplomate a également exprimé le soutien de son pays au processus politique onusien visant “à parvenir par le dialogue à une solution politique, réaliste, pragmatique, et acceptée par toutes les parties”. “A cet égard, nous rappelons aussi la résolution 2494 du Conseil de sécurité du 30 octobre 2019 qui a établi le processus des tables rondes”, a-t-il dit soulignant que ce processus constitue “la seule voie” pour parvenir à une solution politique consensuelle à ce différend régional. Le diplomate a aussi indiqué que Djibouti appelle à ce que “le nouvel Envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU construise ses analyses et ses efforts sur la base du travail accompli par son prédécesseur” Horst Köhler, qui avait amorcé le processus des tablesrondes de Genève.