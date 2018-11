Dj Van en lice pour le trophée de “meilleur Dj africain”

Le producteur musical marocain Khalil Belkas, alias Dj Van, s'est dit fier de participer à la 5ème édition de "All Africa music awards" (AFRIMA) à Accra, une compétition qui célèbre l'excellence dans l'art musical en Afrique et dans la diaspora. "Je suis fier de représenter le Maroc dans cette manifestation africaine de renommée mondiale", a déclaré à la MAP Dj Van, en marge de cette manifestation culturelle.

Relevant la richesse de la musique marocaine en instruments rythmiques, le jeune artiste a exprimé son ambition d'amener la créativité marocaine le plus loin possible et la faire connaître au niveau mondial. Dans cette optique, Dj Van compte sortir son album en 2019, en collaboration avec des artistes de renommée internationale, en introduisant des rythmes marocains pour démontrer la diversité de la musique du pays.

Dj Van, célèbre pour son style avant-gardiste l'ayant sacré pionnier de l'actuelle musique en vogue du Maroc, est en lice pour le trophée de "meilleur Dj africain" et celui du "meilleur artiste Ragga Dancehall" pour son dernier single "live your dreams" (vis tes rêves), en duo avec Dub Afrika. Le clip du single, une oeuvre haute en couleur, a récolté, en moins de 24h, plus de 250.000 vues sur YouTube et des milliers de commentaires élogieux.

Par sa signature musicale faite d’originalité et d’alliance entre folklore marocain, sons ethniques et modernes, Dj Van a su enflammer les scènes maghrébines et internationales. Déterminé et passionné par la musique depuis son jeune âge, Dj Van, connu pour être l’un des fondateurs du groupe Fnaire, est l’une des figures majeures de la scène musicale marocaine actuelle. Il est derrière plusieurs tubes à succès comme "Enty" de Saad Lamjarred, "Tkayes" ou "Woman".