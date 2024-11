Dixième édition du Forum international de Tiznit des cultures africaines

La 10e édition du Forum international de Tiznit des cultures africaines se tiendra du 5 au 8 novembre courant, sous le thème "Le voyage et le voyageur, entre le Maroc et son entourage africain".



Organisé par l’Association Cheikh Maa Oulainine pour le développement et la culture à l’occasion de la célébration du 49ème anniversaire de la glorieuse Marche verte, ce forum vise à explorer l'histoire des liens solides entre les pays africains sur les plans social, religieux, culturel et économique.



Selon les organisateurs, cet évènement conforte la volonté du Maroc de renforcer ses relations culturelles et intellectuelles avec les pays africains frères, eu égard aux nombreux points de convergence qui les unissent, tout en mettant en exergue le rôle du Royaume en matière d’ouverture culturelle sur l'Afrique.



La conférence internationale organisée dans le cadre du forum ambitionne, quant à elle, de jeter la lumière sur le rôle des voyageurs dans l'histoire du Maroc et des pays africains, ainsi que sur la contribution du voyage au rayonnement de la scène culturelle et sociale dans le continent.



A travers cette rencontre, le forum mettra en avant la dimension africaine et sa contribution, par le biais des voyages, à la promotion des valeurs universelles de coexistence et de tolérance, des relations de coopération et de solidarité intra-africaine, ainsi que de nouveaux horizons pour la consolidation des relations entre le Maroc et les pays africains.



Le programme de cette édition, qui s’articule autour de quatre axes (littérature et sciences, histoire, société et économie), mettra l'accent sur des thématiques variées telles que "Le voyage : définition, finalités, catégories et objectifs", "Les voyageurs du Maroc et de l'Afrique et leur rôle dans le développement des relations entre les pays africains" et "La relation du Maroc avec son entourage africain".



Fondé sur des bases scientifique, religieuse, sociale, économique et culturelle, le choix du thème du forum tend à jeter le pont entre le passé du continent africain, son présent et son avenir, eu égard à la dynamique incarnée par le voyage en tant que processus qui permet d'explorer des espaces lointains.



Le forum sera ponctué par la participation d'un aréopage d'universitaires, de professeurs et de chercheurs marocains, africains et arabes, spécialisés dans le thème du voyage et des voyageurs, pour échanger autour des multiples facettes des relations culturelles ancrées dans l’histoire reliant le Maroc et l'Afrique.