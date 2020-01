Dix maisons d'édition marocaines au Salon international du livre du Caire

Dix maisons d'édition marocaines vont prendre part à la 51ème édition du Salon international du livre du Caire, prévue du 22 janvier au 04 février dans la capitale égyptienne. La participation marocaine s'inscrit dans le cadre de l'échange entre le Salon international du livre du Caire et le Salon de l'édition et du livre de Casablanca, indiquent les organisateurs.

Le ministère égyptien de la Culture et des Sports mettra son stand à la disposition des éditeurs marocains, soulignent les mêmes sources, notant que les éditeurs marocains exposeront aux visiteurs les plus récents titres et éditions qui se rapportent à plusieurs spécialités pour satisfaire tous les goûts. Il s'agit, en l'occurrence, de livres traitant de l'histoire, de la politique, de la littérature, de la religion, outre des titres pour enfants.

Lors d'une conférence de presse, tenue dimanche au Caire pour présenter le programme de l'événement, les organisateurs ont souligné que lors de cette édition dont le Sénégal est l'invité d'honneur, 900 maisons d'éditions représentant 38 pays seront au rendez-vous, notant que les exposants arabes et étrangers seront répartis sur 808 stands.

A cette occasion, la ministre égyptienne de la Culture, Inas Abdel-Dayem, a mis en avant l'importance de cet événement culturel, qui selon elle, permet de s'ouvrir sur les cultures des différents pays, ajoutant que son département a veillé à diversifier la programmation de cette édition à travers l'organisation de nombre d'activités culturelles et autres.

Pour sa part, le président de l'Autorité générale égyptienne du livre, Haytham Al Haj-Ali, a évoqué la programmation riche et diversifiée de cette manifestation, annonçant que la 51ème édition sera marquée par le lancement de deux prix pour récompenser les études africaines et le meilleur stand.

Lancé en 1969, le Salon international du livre du Caire figure parmi les grands salons au Moyen-Orient avec un nombre de visiteurs estimé à près de 2 millions de personnes.