Diverses activités culturelles et artistiques au programme des “Nuits des cafés culturels de Ramadan”

Le Réseau des cafés culturels au Maroc organise, dans le cadre de la saison culturelle actuelle, la troisième édition des "Nuits des cafés culturels de Ramadan" dans plusieurs régions du Royaume. Un communiqué du Réseau indique que des soirées de signature de romans et de recueils de poèmes, des conférences, des rencontres ouvertes avec des personnalités du monde de l'art et de la culture, ainsi que des soirées musicales seront au programme de cette édition.

Ces activités débuteront le 10 Ramadan à Tanger avec la signature de l'ouvrage "Tanja Alnasrania" de Mohamed Bakkach et se poursuivront avec des rencontres avec les artistes Abdelkbir Rkakna et Said Ait Bajja à Bouknadel, Mohamed Choubi à Khémisset, Naima Ilyas à Lissasfa, Yousra Tarik à Kénitra et Salah Jabali à Mohammedia.

Pour ce qui est de la musique, le café littéraire du Théâtre Mohammed V à Rabat accueillera le chanteur Mohamed Alichraki, tandis qu'une soirée de tarab sera organisée à Sidi Bernoussi à Casablanca, une rencontre de "madih" et de chants soufis se tiendra à Fkih Ben Salah et une soirée d’Abidat Rma aura lieu à Bejaâd.

Au programme des activités littéraires, figurent des lectures du "Pain nu" de feu Mohamed Choukri à Boumia (environs de Midelt), une rencontre avec Hassan Aourid et la signature de son livre "Min ajli taoura taqafia" à Harhoura, la signature de l'ouvrage "Aloulba Naïra" de Driss Alqari à Kénitra, une rencontre avec le poète Driss Meliani et la signature de son recueil "Aarass Al Mayadine" à Casablanca, une conférence autour du thème "La culture et l'art dans la ville de Mechra Bel Ksiri, entre passé, présent et futur" à Bel Ksiri, une autre avec le poète Naoufel Saidi à Essaouira et une rencontre avec Ahmed Marzouki et la signature de son ouvrage "Nabaa Aladim" à Salé.

Le programme de cette édition comprend également une rencontre à Essaouira sur le "Sahara marocain et le retour du Maroc à l'Union africaine", qui sera animée par Abdsamad Sabqi, des lectures données par des poètes et compositeurs à Oued Zem, une soirée de conte à Tamesna et la lecture de poèmes à Bir Mezoui (Khouribga).