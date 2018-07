BCP certifie l’ensemble de ses filiales

Le Groupe BCP a annoncé l’obtention pour l’ensemble de ses filiales rattachées à la Banque des marchés des capitaux (BMC) la certification ISO 9001 V 2015, la plus récente version répondant aux standards internationaux dans le domaine du management de la qualité. Cette certification consacre les systèmes de management de la qualité des quatre filiales spécialisées de la BMC: Upline Securities, société de courtage en bourse, Upline capital management, société de gestion d’actifs, ICF al Wassit, société spécialisée dans la bourse en ligne et Mediafinance, banque dédiée aux services titres, a précisé le groupe dans un communiqué.

Grâce à cette reconnaissance, le Groupe BCP devient la première banque marocaine à certifier l’ensemble de ses activités marchés conformément aux exigences de la norme ISO 9001 V 2015, a ajouté le communiqué.

Délivrée par le bureau Veritas, la certification ISO 9001 V 2015 témoigne, selon la même source, de l’importance accordée par le Groupe BCP à l’instauration d’une dynamique d’amélioration continue axée sur la satisfaction de ses clients, la prise en considération de leurs besoins et exigences ainsi que ceux des autres parties intéressées. Cette démarche engagée conforte le Groupe BCP dans son positionnement de référence au niveau national et régional, avec une offre complète et diversifiée de produits et de services financiers répondant aux exigences légales et réglementaires au niveau international.



Agadir affiche une hausse des arrivées touristiques en juin

Les établissements touristiques classés à Agadir ont enregistré 77.648 arrivées durant le mois de juin écoulé contre 54.042 au titre de la même période une année auparavant, soit une hausse de 43,68%, selon le Conseil régional du tourisme d’Agadir Souss-Massa.

Cette performance s’explique, selon le CRT Souss-Massa, par la forte affluence des visiteurs marocains qui ont enregistré 21.950 arrivées contre 15.692 durant la même période en 2017, soit une nette avancée de 39,88%.

Les touristes français arrivent en deuxième position avec 11.805 arrivées contre 7.373 en juin de l’année précédente, marquant une hausse de 60,11%, relève la même source, ajoutant que les touristes allemands arrivent en 3ème position avec 10.670 arrivées contre 8.762 en progression de 21,78%.

Les Britanniques suivent dans le classement avec 8.916 arrivées contre 6.825 en juin 2017, fait ressortir l’analyse du CRT Souss-Massa. En termes de classement par unité d’hébergement touristique, les hôtels 4 étoiles viennent en première position avec 19.666 arrivées, suivis des clubs touristiques et des hôtels 5 étoiles avec respectivement 17.196 et 13.417 arrivées.

Par ailleurs, le taux d’occupation moyen des hôtels, clubs touristiques et résidences touristiques classés s’est inscrit en hausse de 29,27% par rapport à juin 2017, relève la même source.