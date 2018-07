La BMCE Bank Of Africa lance un site web de communication financière

La BMCE Bank Of Africa a annoncé, vendredi, le lancement d’un site web (www.ir-bmcebankofafrica.ma) de la communication financière dédié aux communautés d’actionnaires, investisseurs, analystes, médias et grand public.

Multilingue et interactif, le site web propose des rubriques innovantes qui portent sur le cours boursier et données instantanées, l’accès rapide aux dossiers de presse et à d’autres publications telles que les rapports d’activités, présentations et publications, ainsi que tous les évènements financiers, indique un communiqué de la BMCE Bank Of Africa.

Le site apporte plusieurs nouveautés et offre au visiteur une expérience améliorée grâce à une navigation et une utilisation simplifiées, note la même source, ajoutant que cette nouvelle interface contient une page d’accueil ouverte sur différents espaces actionnaires, investisseurs et médias, une rubrique “qui sommes-nous ?” qui met en lumière le Groupe BMCE Bank of Africa, sa stratégie et ses métiers, ainsi que sa présence à travers le monde, ses engagements dans la responsabilité sociétale et environnementale et sa gouvernance à travers un descriptif des membres du Conseil d’administration, Senior Management et autres instances.

Parallèlement, la rubrique “Médias” regroupe des dossiers de presse, des communiqués ainsi que des vidéos, des interviews réalisées à l’occasion de la présentation des résultats financiers du Groupe.



Upline Capital management primée par Thomson Reuters Lipper

La société spécialisée en gestion d’actifs pour compte de tiers, Upline Capital Management (UCM), filiale du Groupe BCP à travers sa banque d’affaires Upline group, a récemment été consacrée par les prestigieux prix de Thomson Reuters Lipper.

Ainsi, le FCP Al Badil Chaabi Ashoum a été primé meilleur fonds sur 3 ans et meilleur fonds sur 5 ans dans la catégorie “Equity Morocco”, alors que FCP Kenz Rendement a décroché le prix de meilleur fonds sur 3 ans dans la catégorie “Mixed Asset Mad Balanced” (ou fonds diversifiés), indique un communiqué du groupe BCP.

Ces prix viennent attester de la performance des équipes de gestion, des processus de prise de décision et de la gouvernance d’UCM, souligne le Groupe BCP, notant que depuis plus de trois décennies, les prix Thomson Reuters Lipper récompensent des fonds et des sociétés de gestion de fonds qui ont excellé en matière de rendement ajusté au risque.

Par ailleurs, la même source note que le double rating “Af/S+1”, attribué l’année dernière par l’agence Standard & Poor’s Global au fonds “Upline Trésorerie” d’UCM a vu sa reconduction confirmée en juin 2018.

Avec près de 63 milliards de dirhams d’actifs sous gestion à fin juin 2018, UCM est l’une des plus grandes sociétés de gestion de la place.