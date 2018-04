Sahara



Le Conseil de sécurité devait tenir hier à New York ses premières discussions sur le projet de résolution sur le Sahara prévoyant notamment la prorogation du mandat de la MINURSO.

Les Etats-Unis, porte-plume de cette résolution, en ont transmis la première mouture au groupe des amis du Sahara au Conseil de sécurité.

Jusqu’ici, aucun élément n’a filtré de ce projet, dont l’adoption est prévue le 25 du mois courant, selon l’agenda du Conseil de sécurité.



Meeting



La famille de la résistance a célébré, lundi le 60ème anniversaire du retour de la ville de Tarfaya à la mère-patrie.

Lors d’un meeting tenu à cette occasion dans la ville de Tarfaya, le Haut commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l'Armée de libération, Mustapha El Ktiri, a souligné que la commémoration de cet évènement constitue une étape phare de la lutte nationale, riche en épopées et en hauts faits d’armes, notant que la récupération de la ville de Tarfaya est une page radieuse dans les annales de la lutte menée par le peuple marocain sous la conduite du glorieux Trône alaouite pour le parachèvement de l’indépendance et de l’intégrité territoriale du Royaume.