Parlement



Les deux chambres du Parlement tiendront, ce vendredi, des séances plénières consacrées à l'ouverture de la session d'avril de l'année législative 2017-2018.

Ces séances sont prévues à partir de 16h, sont tenues conformément aux dispositions de l'article 65 de la Constitution, indiquent des communiqués émanant de la Chambre des représentants et de la Chambre des conseillers.



Conférence



Une conférence sur "Le Maroc dans la CEDEAO : Elargissement ou approfondissement ?" se tiendra, le 20 avril courant à Abidjan, à l'initiative de l'Institut Amadeus qui en a fait l'annonce, mercredi.

Cette conférence est initiée en partenariat avec la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et avec la collaboration du Centre ivoirien des recherches économiques et sociales (CIRES), précise l'Institut dans un communiqué, ajoutant qu'après une première conférence à Dakar, le 29 mars dernier, "l'Institut Amadeus, Think tank marocain indépendant, catalyseur de débats fortement impliqué dans les problématiques africaines, poursuit son initiative de réflexion et d’échanges en perspective de l’adhésion du Maroc à la CEDEAO".

La conférence d’Abidjan s'assigne pour objectif de réunir responsables politiques, opérateurs économiques, universitaires et acteurs de la société civile ivoiriens et marocains "dans le cadre d’une écoute respective et attentive et d’un dialogue franc et ouvert", souligne la même source.