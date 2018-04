Mémoire pour

la démocratie

et la paix



Le Centre de la mémoire commune pour la démocratie et la paix (CMCDP) a annoncé l’ouverture des candidatures pour l’obtention du Prix «Une mémoire pour la démocratie et la paix». Ce prix, qui en est à sa troisième édition et qui devrait être décerné le 29 juin prochain à Rabat est ouvert à toute personne physique ou morale œuvrant pour les droits humains, la démocratie, la paix et la tolérance.

Selon le CMCDP, basé à Meknès, ce prix se veut « une preuve irréfutable que le Maroc est une terre de paix, de dialogue, d’harmonie et de coexistence, dans un cadre de partage et d’égalité entre tous les êtres humains ».



Secousse tellurique à Ouarzazate



Une secousse tellurique d'une magnitude de 3,9 degrés sur l'échelle de Richter a été enregistrée, hier lundi, dans la province de Ouarzazate, indique l'Institut national de géophysique (ING).

La secousse, dont l'épicentre est situé dans la commune Khouzama (province de Ouarzazate), s'est produite à 09h54min57 sec (GMT+1), ajoute le Réseau national de surveillance et d'alerte sismique de l'ING dans un bulletin d'alerte sismique.

La secousse ressentie est d'une profondeur de 2 km, d'une latitude de 30,85°N et d'une longitude de 7,55°W, précise la même source.



Drame

à Gzenaya



Une embarcation pneumatique ayant à bord des candidats à l’émigration clandestine a échoué lundi vers 4h du matin à la plage de Houara, dans la commune de Gzenaya dépendant de la préfecture de Tanger-Assilah, causant la mort de 6 personnes, dont 4 Marocains, apprend-on auprès des autorités locales de la wilaya de la Région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

L’incident a causé 6 morts, dont 4 Marocains, alors que 10 blessés ont été évacués à l’hôpital régional de Tanger, précise la même source. Une enquête est ouverte par les services compétents, sous la supervision du parquet, pour déterminer les causes et les circonstances de cet incident, ajoute-t-on.