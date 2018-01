Aide humanitaire

à Madagascar



Sur Hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, une aide humanitaire a été acheminée jeudi à Madagascar, suite au cyclone Ava qui a frappé récemment ce pays frère, faisant de nombreuses victimes, a indiqué le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale.

Cette aide humanitaire de 30 tonnes est composée de tentes, de couvertures et de produits alimentaires de première nécessité. Elle a été acheminée à bord de deux avions des Forces Royales Air, a précisé le ministère dans un communiqué.

Cette action s’inscrit dans le cadre de l’amitié sincère, de la coopération fructueuse et de la solidarité effective avec ce pays frère, consacrée lors de la visite historique du Souverain en novembre 2016, a conclu le ministère.



Félicitations

de L'AFRICOM



Au cours d’une rencontre qu’il a eue jeudi à Rabat avec la secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Mounia Boucetta, axée sur la situation sécuritaire dans la région, le commandant adjoint pour l’engagement civil et militaire du commandement des Etats-Unis pour l’Afrique (AFRICOM), Alex Laskaris, a félicité le Maroc pour ses efforts en faveur de la paix et la sécurité en Afrique.

Les deux responsables se sont félicités de l’excellence des relations liant le Maroc et les États-Unis d’Amérique, notamment au niveau de la coopération militaire bilatérale.

La visite d’Alex Laskaris s’inscrit dans le cadre des concertations engagées régulièrement par les responsables de l’AFRICOM avec les pays africains partenaires.