Examen des services offerts aux pèlerins marocains



Les prestations et services qui seront offerts aux pèlerins marocains durant la prochaine saison du Hajj 1439, ont été au menu d'une réunion qui a eu lieu, lundi, à La Mecque, en Arabie Saoudite.

Cette séance de travail s'est déroulée entre le directeur des affaires islamiques au ministère des Habous et des Affaires islamiques et chef du service des affaires des pèlerins marocains et le président du conseil d'accompagnateurs des pèlerins des pays arabes.

«Le nombre de pèlerins marocains prévus pour la prochaine saison du Hajj, est estimé à 32.000 personnes», a indiqué l'agence de presse saoudienne, notant que l'Arabie saoudite œuvre pour améliorer les services offerts aux pèlerins.





Conférence sur les médias et la presse régionale



Fès abritera du 9 au 11 mars prochain la 3ème conférence internationale sur les médias et la presse régionale.

Placée sous le thème «Médias régionaux : fraternité africaine et législation comparée», cette rencontre devra discuter de l’état des lieux des médias régionaux et de leurs perspectives d’avenir pour qu’ils jouent pleinement leur rôle, en tant que «facteurs d’ouverture, de réconciliation et de changement démocratique positif».

Plusieurs axes seront soumis au débat, dont «Le Code de la presse», «La presse régionale et les moyens de garantir sa compétitivité», «Les mécanismes d’appui de la presse régionale» et «Le rôle de la presse régionale dans la préservation du fonds documentaire national».