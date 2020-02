Forum arabe



Le Centre marocain de volontariat et citoyenneté organise, du 25 au 29 mars prochain à Casablanca, la troisième édition du Forum arabe pour le développement sociétal, sous le thème "La société civile arabe et le défi de la reddition des comptes".

Le Centre explique, dans un communiqué, que la tenue de ce forum, organisé sous l'égide de la Ligue arabe, consacre la place de choix de ce rendez-vous en tant qu'espace d’échange et de dialogue sur les sujets d’actualités qui intéressent la société civile et les jeunes.

La thématique de cette année met la lumière sur la centralité du principe constitutionnel de reddition des comptes, d'autant que le point 16 des Objectifs de développement durable de l'ONU, à l'horizon 2030, appelle à l’instauration d'une société inclusive, efficace et régie par les règles de bonne gouvernance, dont la reddition des comptes, ajoute le communiqué.



Développement durable



La 6ème session du Forum régional africain sur le développement durable s’est ouverte, mardi à Victoria Falls (Zimbabwe), avec la participation de plusieurs pays dont le Maroc.

Cette édition, dont l’ouverture a été marquée par la présence du président zimbabwéen, Emmerson Mnangagwa, se fixe comme objectif d’assurer un suivi des progrès réalisés sur la voie de la réalisation des objectifs du développement durable en Afrique.

Le forum vise aussi à faciliter l’apprentissage et faire avancer des solutions et des actions transformatrices pour accélérer la mise en œuvre de ces objectifs et ceux de l’Agenda 2063 de l’Union africaine (UA).

La sixième session du forum se veut aussi une plateforme orientée vers l’action en appui aux efforts des pays africains en matière de développement.