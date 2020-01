La Côte d'Ivoire ouvrira un consulat général à Laâyoune



Un consulat général ivoirien verra bientôt le jour à Laâyoune au Maroc, a annoncé, mercredi, le porte-parole du gouvernement ivoirien, Sidi Tiémoko Touré.

Le Conseil des ministres, réuni mercredi à Abidjan, «a adopté un décret portant création d’un consulat général de la République de Côte d’Ivoire à Laâyoune au Maroc», a dit l'officiel ivoirien lors d'un point de presse.

«Cette mesure vise à rapprocher davantage l’administration consulaire des ressortissants ivoiriens vivant dans le Sud marocain et à renforcer leur protection consulaire», a-t-il précisé. D'après lui, cette nouvelle administration consulaire ivoirienne au Maroc permettra, en outre, de consolider les liens d’amitié et de coopération qui unissent les deux pays.



Réunion de la Commission militaire

mixte maroco-mauritanienne



En exécution des hautes instructions Royales, Abdeltif Loudyi, ministre délégué auprès du chef du gouvernement, chargé de l'Administration de la défense nationale a reçu, mercredi à Rabat, le général de division Mohamed Cheikh Mohamed Lamine Elemine, chef d’état-major général des armées mauritaniennes.

Les deux responsables ont également présidé la première réunion de la Commission militaire mixte maroco-mauritanienne, dont les travaux ont porté sur le bilan des activités de coopération bilatérale au titre de l’année 2019 et les activités planifiées pour l’année 2020.