86% de la superficie agricole utile se concentre dans cinq provinces de la région Fès-Meknès



La préfecture de Meknès et les provinces de Taouante, Taza, El Hajeb et Sefrou concentrent 86% de la superficie agricole utile de la région Fès-Meknès, laquelle s’élève à plus de 1,3 million d'hectares.

Selon la Direction régionale de l’agriculture (DRA), la préfecture de Meknès et les quatre autres provinces totalisent, à elles seules, 85% de la superficie dédiée à la culture des céréales dans la région, ajoutant que cette culture demeure également dominante dans les autres zones (Ifrane, Boulemane et Fès).

La superficie, qui sera emblavée en céréales au cours de la saison 2018-2019, est estimée à 716.000 hectares, soit 53% de la superficie totale cultivable dans la région, indique un rapport de la DRA.

44% de cette superficie est réservée au blé dur, 29% à l'orge et 27% au blé tendre, précise le document.

La culture des céréales a enregistré ‘’une grande avancée’’ à la faveur des projets réalisés dans le cadre du Plan Maroc Vert, qui a permis notamment le renforcement de la mécanisation, l’utilisation des semences sélectionnées et l’augmentation du rendement, selon la direction régionale. Le secteur agricole est l’un des secteurs prometteurs de la région. En effet, la superficie agricole utile au niveau de la région Fès-Meknès est estimée à 1.335.639 hectares, soit 15% de la superficie agricole utile nationale. La superficie totale des terres irriguées est de l’ordre de 1.251.456 hectares, soit 9% de la superficie totale des terres agricoles de la région.



Plus de 76.000 touristes ont visité la ville d'Agadir durant le mois de novembre dernier



Le nombre de touristes, toutes nationalités confondues, ayant visité la ville d'Agadir durant le mois de novembre 2018, s'est établi à 76.755 contre seulement 73.837 touristes durant le mois de novembre de l'année 2017, soit une hausse de 3,95%.

Selon les données rendues publiques par le Conseil régional du tourisme (CRT) d'Agadir-Souss-Massa, les touristes marocains arrivent au premier rang des visiteurs de la ville d'Agadir durant le mois de novembre 2018, avec 22.386, suivis des touristes français avec 12.277 visiteurs contre seulement 10.440 touristes en novembre 2017, soit une hausse de 17,60%. Les touristes en provenance d'Allemagne arrivent en 3ème position, avec un total de 11.186 visiteurs, suivis à la 4ème place par les touristes britanniques avec 8.803 visiteurs en novembre 2018, contre seulement 7.551 touristes en novembre 2017, soit une hausse de 16,58%.

Par ailleurs, les établissements hôteliers classés (4*) ont accueilli le plus grand nombre de touristes ayant visité la ville d'Agadir en novembre 2018, soit un total de 18.383, suivis des clubs touristiques avec 15.752 touristes.

Les hôtels de luxe de la catégorie 5 étoiles ont reçu, quant à eux, 14.599 touristes, alors que les résidences touristiques s'adjugent la 4ème position avec un total de 10.895 touristes.

Quant au taux d'occupation des différentes unités d'hébergement touristique classées durant le mois de novembre 2018, il s'est établi à 48,96%, alors que la moyenne de la durée de séjour durant la même période pour chaque touriste a été évaluée à 4,64 nuits.