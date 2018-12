Report d’examen



Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi, a décidé de reporter, à la prochaine réunion, l'adoption du projet de décret N° 2-18-912 fixant les conditions et modalités de nomination des agents de police des carrières ainsi que de constatation des infractions.

Ce texte vise, entre autres, à renforcer les capacités de l'autorité publique en matière de contrôle des carrières, qui sont considérées comme une richesse nationale qui contribue au développement économique et social.



Marche symbolique



Le comité de suivi composé des organisations des droits de l’Homme au Maroc (OMDH, FMVJ, AMDH, Adala, IMDH, LMDDH et Forum des Alternatives Maroc) organise une marche symbolique ce dimanche 16 décembre à Rabat sous le slogan : « Tous pour l’effectivité des droits et la préservation des acquis contre toute régression portant atteinte aux droits de l’Homme».

Cette marche qui prendra son départ à 10 h à l’intersection de l’Avenue Hassan II et Mohammed V se terminera vers 13 h devant la gare de Rabat-ville.