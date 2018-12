Secousse tellurique à Al Hoceima



Une secousse tellurique d'une magnitude de 3,2 degrés sur l'échelle de Richter a été enregistrée dans la nuit de lundi à mardi dans la province d'Al Hoceima, indique l'Institut national de géophysique (ING).

La secousse, dont l'épicentre est situé dans la commune de Sidi Boutmim, s'est produite à 01H22min36sec (GMT+1), précise le Réseau national de surveillance et d'alerte sismique de l'ING dans un bulletin d'alerte sismique.

La secousse ressentie, d'une profondeur de 25 km, a été enregistrée à une latitude de 34,90°N et une longitude de 4,27°W, ajoute la même source.



Démantèlement d'une cellule de Daech



Le Bureau central des investigations judiciaires (BCIJ) a procédé, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire national (DGST), au démantèlement, hier, d’une cellule terroriste composée de trois individus partisans présumés de "Daech", s'activant dans la ville de Kénitra, indique le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

Selon les premiers éléments de l'enquête, les suspects, âgés entre 21 et 31 ans, ont fait l’apologie de Daech et affiché leur obédience à ce groupe tout en incitant d’autres sympathisants à perpétrer des actes terroristes dans le Royaume, suivant l'agenda destructeur de ce groupe terroriste, précise la même source. Les données disponibles révèlent, ajoute le communiqué, que l'un des éléments arrêtés a tenté de rallier Daech tant sur la scène syro-irakienne que dans ses factions actives en Afrique de l'Ouest, avant de décider de commettre un acte terroriste d'envergure au Maroc en coordination avec les autres membres de cette cellule.

Cet élément était aussi en contact permanent avec un extrémiste interpellé le 9 novembre 2018 à Aït Melloul pour son implication, avec un autre individu, dans la planification pour l'exécution de projets terroristes dangereux dans le Royaume, selon la même source.