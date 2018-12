Mexique



Un engin explosif a visé dans la nuit de vendredi à samedi le consulat américain de Guadalajara, à l'ouest du Mexique, sans faire de victime et provoquant des dégâts légers, ont indiqué les autorités locales.

L'explosion a eu lieu quelques heures avant l'investiture à Mexico du nouveau président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador en présence du vice-président américain, Mike Pence, et de Ivanka Trump, la fille du président Donald Trump.

Les "investigations sont menées par les autorités fédérales" a annoncé le parquet local sur Twitter.

Selon des images de vidéosurveillance, un individu a déposé la charge explosive avant de s'éloigner en courant, a précisé une source au sein du parquet local.

L'explosion a provoqué un trou de 40 centimètres dans le mur qui entoure le jardin du consulat.

Trois goupilles de grenades à fragmentation auraient été découvertes sur les lieux de l'explosion, selon cette même source.



Nigeria



La branche de Boko Haram qui a prêté allégeance au groupe jihadiste Etat islamique a revendiqué samedi avoir tué huit soldats et en avoir blessé 17 dans de nouveaux affrontements dans le nord-est du Nigeria. Le groupe de l'Etat islamique en Afrique de l'Ouest (ISWAP) a affirmé avoir attaqué jeudi des positions de l'armée nigériane près de la ville de Gamboru, frontalière du Cameroun, selon un communiqué repris et traduit de l'arabe par le site de surveillance américain SITE.

"Un certain nombre de soldats du califat se sont mis en route en direction d'éléments de l'armée nigériane apostate rassemblés près de la ville de Gamboru il y a deux jours", affirme l'ISWAP. "Ils ont combattu avec des armes automatiques et de moyen calibre, ce qui a entraîné la mort de 8 apostats et fait 17 blessés", poursuit le groupe jihadiste, affirmant que ses propres éléments sont ensuite repartis "sains et saufs".

L'ISWAP promet des attaques "encore plus dévastatrices" à venir pour les "infidèles" et les "apostats" en Afrique de l'Ouest.