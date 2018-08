Lutte contre le terrorisme



Le coordinateur américain pour la lutte contre le terrorisme, Nathan A. Sales, effectuera une tournée qui le conduira au Maroc et dans la région, a indiqué lundi le département d'Etat américain.

Au cours de ce déplacement qui le mènera également en Algérie et en Tunisie, le responsable américain aura des discussions bilatérales avec ses homologues portant sur la coopération anti-terroriste, la lutte contre l'extrémisme violent, les combattants terroristes étrangers et le partage d'informations, a précisé la même source.



Relation privilégiée



Dans son discours, lundi à Paris, à l'occasion de la Conférence des ambassadeurs français au cours duquel il a décliné la feuille de route de la diplomatie française, le Président Emmanuel Macron a relevé la relation privilégiée que maintient la France avec le Maroc.

Il a également dit vouloir une politique méditerranéenne «plus inclusive» qui sera «sans doute l’une des conditions à la reconsolidation du Maghreb», ajoutant que «l’Afrique est notre voisin méditerranéen».