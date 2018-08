Canicule



Un temps chaud (39/43°C) est prévu samedi et dimanche dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction de la météorologie nationale.

Des températures oscillant entre 39 et 43°C intéresseront les provinces de Sidi Slimane, Sidi Kacem, Kénitra, Khouribga et Fquih Ben Salah, a ajouté la même source.



Pèlerinage



Toutes les conditions sont réunies pour permettre aux pèlerins marocains d'accomplir le rite du Hajj en toute sérénité et dans de bonnes conditions, a assuré le ministre du Tourisme, du Transport aérien, de l'Artisanat et de l'Economie sociale, Mohamed Sajid, qui conduit la délégation officielle pour le pèlerinage.

L'arrivée des pèlerins marocains, dont le nombre s'élève à environ 32.000 personnes aux Lieux Saints, a pris fin et ces derniers sont d'ores et déjà installés dans les lieux d'hébergement qui leur ont été réservés, a déclaré M. Sajid à la MAP, faisant part de son souci de s'assurer régulièrement de leurs conditions de séjour.