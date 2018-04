Divers Economie

Le 5ème Salon des mines et carrières se tiendra du 17 au 19 avril à Casablanca



La 5ème édition du Salon international des mines et carrières se tiendra du 17 au 19 avril à l'Office des changes à Casablanca, ont annoncé mardi les organisateurs.

Lors d’un point de presse dédié à la présentation de cette édition, le directeur du Salon, Mohamed Moudarir, a indiqué que ce rendez-vous permettra notamment de jeter la lumière sur le développement des mines en Afrique.

Il a expliqué que cette initiative, appuyée par le ministère de l'Energie, des Mines et du Développement durable, permettra également de dynamiser les échanges entre professionnels en vue de renforcer ce secteur et donner les bons exemples à suivre dans chaque catégorie de métier.

Au niveau exposition, cette année connaîtra la présence d'une soixantaine de sociétés spécialisées dans les fournitures d'équipements et de matériels pour les mines et carrières et l'industrie en général, a-t-il dit.

Le volet partenariat est également renforcé par la mise en place de B2B et de rencontres bilatérales entre des délégations africaines et les entreprises marocaines.

Initié par la revue Energie, Mines, et Carrières sous le thème "Défis du développement des mines et Afrique", ce Salon sera marqué par la présentation d’une étude élaborée par le Centre africain de développement minier relevant de l’ONU pour donner une vision globale du secteur minier en Afrique.



Le Trésor place 6,6 MMDH

d'excédents de trésorerie



La Direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE) relevant du ministère de l'Economie et des Finances, a lancé lundi deux opérations de placement des excédents de trésorerie d'un montant global de 6,6 milliards de dirhams (MMDH).

Il s'agit d'un placement avec prise en pension de 5,5 MMDH, souscrit sur une durée de 7 jours au taux moyen pondéré de 2,21%, indique la DTFE dans un communiqué publié mardi sur le site du ministère.

D'un montant de 1,1 MMDH, le second placement en blanc sur une journée est souscrit, quant à lui, au taux de 2,26%, ajoute la même source.