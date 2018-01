Divers Economie

Réunion à Rabat de la commission chargée de réformer les CRI



Le chef du gouvernement, Saâd-Eddine El Othmani a présidé, mercredi à Rabat, la troisième réunion de la commission chargée de réformer les Centres régionaux d'investissement (CRI).

Selon un communiqué du département du chef du gouvernement, M. El Othmani a indiqué que cette réunion intervient pour poursuivre l’examen des différents aspects du chantier de réforme des CRI, et ce dans la perspective de concevoir une vision globale de cette réforme qui doit être soumise à SM le Roi Mohammed VI.

La réforme prévue doit prendre en considération la nécessité d’attribuer à ces centres des compétences claires en matière de gestion et de stimulation des investissements au niveau régional et de leur octroyer les moyens et ressources nécessaires pour accomplir leurs missions, tout en œuvrant à faciliter les procédures administratives de traitement des dossiers d’investissement, ont insisté les différents intervenants lors de cette réunion, rapportés par le communiqué.

La troisième réunion de cette commission, qui s’est déroulée en présence de plusieurs ministres, fait suite aux deux réunions présidées par le chef du gouvernement les 18 décembre 2017 et le 3 janvier 2018, en application des Hautes instructions Royales appelant à faire des propositions sur la réforme et la réhabilitation des CRI pour qu’ils puissent booster les investissements et promouvoir le développement.





Don de matériel médical au CHU de Cotonou



La Banque Atlantique, filiale du Groupe marocain Banque Centrale Populaire (BCP), a fait don d'un important lot de matériel médical au Centre hospitalier universitaire (CHU) "Hubert Koutoukou Maga" de Cotonou.

Le matériel est constitué d’électrocardiographes, d’enregistreurs ECG et tensionnel, ainsi que de divers consommables, indique un communiqué de la Banque, relayé mercredi par des médias béninois.

Cet équipement de dernière génération, qui est destiné aux urgences du service de cardiologie, ambitionne de renforcer les capacités de cette unité en vue de lui permettre une meilleure prise en charge des patients.

"L’action de Banque Atlantique s’inscrit durablement dans l’accompagnement solidaire des populations, confirmant ainsi sa dimension citoyenne", souligne la même source.

Le don a été remis par Mme Bintou Bayo, directrice générale adjointe de la Banque Atlantique, à Mme Aurore Dégan, directrice générale adjointe du CHU "Hubert Koutoukou Maga".

A noter que la Banque Atlantique est présente dans huit pays de la sous-région (Bénin, Burkina-Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo).

Cette institution financière avait été élue "meilleure Banque de l’Afrique de l’Ouest" en 2016 à Lusaka.