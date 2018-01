Divers Economie

La capacité de production des Moulins

du Maghreb atteint 6.500 quintaux par jour



La capacité de production quotidienne de la Société nouvelle des moulins du Maghreb (SNMM), une des plus importantes minoteries en Afrique, a atteint les 6.500 quintaux par jour, a annoncé, lundi, la société dans un communiqué. La production de la SNMN est répartie entre trois unités d'une capacité d’écrasement de blé tendre de 1.500, 2.000 et 3.000 quintaux par jour respectivement, souligne la société qui fête cette année son 100ème anniversaire. "Grâce aux Moulins du Maghreb, le groupe a pu aujourd’hui développer sa taille dans le secteur de la minoterie et passer de 650 t/jour à 2.000 t/jour par le biais de l'implantation de plusieurs moulins dans les zones de Berrechid, Bouznika et Meknès dans l'activité de blé tendre et de blé dur", a-t-elle relevé.

Créée en 1918, la SNMM a été certifiée ISO 9001 version 2000, ISO 9001 version 2008 & FSSC 22000 et récemment ISO 9001 version 2015. La SNMM s’est vu décerner en 1931 le Diplôme d’Honneur par le jury international des récompenses lors de l’Exposition coloniale internationale de Paris.



Plus de 876.000 touristes

ont visité Casablanca à fin octobre



876.053 touristes ont visité Casablanca pendant les dix premiers mois de 2017, soit plus de 17% par rapport à la même période de l'année précédente, indique la direction régionale du tourisme (DRTC).

Le nombre de nuitées a également enregistré une hausse de 11% durant la même période passant de 1.605.407 à 1.789.901, précise-t-on de même source, rappelant qu'un total de 750.775 touristes ont visité la métropole économique durant la même période en 2016. Les Allemands (+24%) suivis des Italiens et des Américains (+23%), figurent en tête en termes de nuitées. Par contre, les Britanniques occupent la première place (+39%) en termes d'arrivées, devant les Américains (+33%). Selon la DRTC, la durée moyenne de séjour des touristes ne dépasse pas les deux jours pendant toute la période 2010-2017 dans les différents établissements d’hébergement.