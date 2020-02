Divers Economie

L’AMMC vise l’augmentation de capital

réservée aux salariés du groupe Airbus SE



L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a annoncé avoir visé, mardi, un prospectus relatif à l’augmentation du capital de la société “Airbus SE” réservée aux salariés du groupe.

Cette opération se fera par l’émission d’un maximum de 2.200.000 actions, indique l’AMMC dans un communiqué, précisant que le prix de souscription s’établit à 136,6 euros (1.442,65 dirhams).

Au Maroc, cette augmentation concerne les salariés des filiales “Stelia Aerospace Maroc” et “Aerolia Construction aéronautique Maroc”, fait savoir la même source. La période de souscription, au Maroc, s’étalera du 26 février au 04 mars 2020 inclus.



Saham Assurance affiche une légère hausse de son résultat net



Le résultat net du groupe Saham Assurance a affiché une légère augmentation de 1%, au titre de l’année 2019, à 406 millions de dirhams (MDH) contre 403 MDH en 2018, a annoncé le groupe. Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires global de 5,422 milliards de dirhams (MMDH) en progression de 3,8% par rapport à fin 2018, a précisé le groupe dans un communiqué sur ses résultats annuels 2019, publié à l’issue de son Conseil d’administration. L’activité non vie a enregistré, quant à elle, un chiffre d’affaires de 4,324 MMDH et une croissance de 3,5%. Elle a bénéficié des bonnes performances sur la branche automobile en croissance de 6,6%. Le chiffre d’affaires de l’activité vie a dépassé 1,09 MMDH en hausse de 5,1% par rapport à fin 2018, relève le communiqué, notant que cette performance a concerné l’ensemble des catégories. Cette croissance a été réalisée malgré un léger recul du chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2019 de 5,2%, s’expliquant principalement par un ralentissement des activités vie. En effet, le chiffre d’affaires vie du 4ème trimestre 2019 s’est élevé à 227 MDH en baisse de 35% par rapport au 4ème trimestre 2018 alors que le chiffre d’affaires non vie a atteint 966 MDH, en hausse de 6,1% comparé à la même période de 2018. Au 31 décembre 2019, les placements affectés aux opérations d’assurances se sont élevés à près de 14,6 MMDH en progression de 8,6% par rapport à fin décembre 2018. En outre, les provisions techniques nettes de réassurance ont évolué de 8,6% sur la même période et ont augmenté de 207,2 MDH au cours du 4ème trimestre 2019 (193,4 MDH au 4ème trimestre 2018). Par ailleurs, les fonds propres de la compagnie se sont élevés à plus de 4,4 MMDH à fin décembre 2019 contre 4,16 MMDH en 2018, soit une augmentation de 5,8%.

Le Conseil d’administration a décidé de proposer à l’assemblée générale ordinaire la distribution au titre de l’exercice 2019 d’un dividende de 40 dirhams par action, équivalent au dividende distribué en 2018.