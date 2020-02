Divers Economie

Afriquia Gaz augmente son résultat net de 8,11%



Afriquia Gaz, distributeur de gaz de pétrole liquéfié, butane et propane, a réalisé un résultat net de 669,2 millions de dirhams (MDH) au titre de l'exercice 2019, soit une hausse de 8,11% par rapport à l'année précédente.

Ainsi, les tonnages ont progressé de 5,84 %, soit 1.119.305 tonnes en 2019 contre 1.057.578 tonnes une année auparavant, indique un communiqué de l’entreprise, notant que ces résultats traduisent l’efficacité de la politique commerciale de la société.

A l’instar de l’activité commerciale, le résultat d’exploitation ressort en hausse de 9,49% par rapport à 2018 totalisant 847,1 MDH contre 773,7 MDH une année auparavant. Cette performance découle des efforts concentrés sur la maîtrise de l’ensemble des maillons de la chaîne de valeur.

Les fonds propres ont connu une hausse de 9,31 % pour s'établir à 2,81 milliards de dirhams (MMDH) contre 2,57 MMDH en 2018, ajoute la même source, faisant état d'une régression de 5,32% du total de bilan pour s’afficher à 7,29 MMDH. Dans un marché national en constante progression, la société compte poursuivre sa stratégie de développement basée sur une amélioration continue de sa compétitivité et de sa rentabilité.



L’aéroport de Nador enregistre plus de 772.000 passagers en 2019



Le nombre de passagers enregistrés au niveau de l'aéroport de Nador-Al Aroui durant l’année écoulée a connu une progression soutenue de 8,68 % par rapport à l’année 2018. Les données de l’Office national des aéroports (ONDA) montrent que les passagers ayant transité via cet aéroport en 2019 sont au nombre de 772.371, contre 710.715 durant l’année 2018.

Cette performance représente 3,08% du volume du trafic aérien au niveau des différents aéroports du Royaume, plaçant ainsi l’aéroport Nador Al-Aroui à la 7ème place à l’échelon national et au premier rang sur le plan régional devant l’aéroport Oujda-Angad et celui de Bouarfa.

Pour le seul mois de décembre dernier, le nombre de passagers enregistrés au niveau de l’aéroport de Nador a atteint 58.226 voyageurs contre 53.487 au cours du même mois de l’année 2018, soit une variation de 8,86 %, avec une part évaluée à 2,86%.

La ville de Nador est desservie à partir de plusieurs aéroports notamment Bruxelles et Charleroi (Belgique), Amsterdam (Pays-Bas), Paris, Marseille et Montpellier (France), Madrid, Barcelone, Majorque et Gérone (Espagne), Francfort, Cologne et Dusseldorf (Allemagne).

Selon l’ONDA, 2019 est une année record pour les aéroports du Royaume qui ont accueilli 25.059.840 passagers, soit une hausse de l’ordre de +11,18% par rapport à l’année 2018.