Divers Economie

Le dirham s'apprécie face à l'euro



Le dirham s'est apprécié de 0,19% face à l'euro et de 0,39% vis-à-vis du dollar lors de la période allant du 9 au 15 janvier, selon Bank Al-Maghrib (BAM). Au cours de cette période, aucune opération d'adjudication n'a été réalisée sur le marché des changes, indique BAM dans une note sur ses indicateurs hebdomadaires, faisant savoir que les réserves internationales nettes se sont établies à 244,4 milliards de dirhams (MMDH) au 10 janvier, en baisse de 0,5% d'une semaine à l'autre et en hausse de 6,7% en glissement annuel. Au cours de la semaine allant du 9 au 15 janvier, la banque centrale a injecté un montant de 57 MMDH sous forme d'avances à 7 jours sur appel d'offres. Tenant compte des montants de 2,3 milliards accordés dans le cadre du programme de soutien au financement de la TPME et de 4,2 milliards servis sous forme de swap de change, le volume total des interventions est ressorti à 63,5 MMDH.

Durant cette période, le taux interbancaire s'est situé à 2,25% en moyenne et le volume quotidien des échanges à 2,3 MMDH, relève la note, précisant que lors de l’appel d’offres du 15 janvier (date de valeur le 16 janvier), Bank Al-Maghrib a injecté un montant de 53,1 MMDH sous forme d’avances à 7 jours.

Sur le marché boursier, le MASI s'est apprécié de 1%, portant sa performance depuis le début de l’année à 1,4%, suite notamment aux progressions des indices sectoriels des "Assurances" de 5,2%, des "Bâtiments et matériaux de construction" de 1,3% et des "Banques" de 0,5%.

En revanche, les secteurs de "l’Immobilier" et du "Pétrole et gaz" ont accusé des baisses respectives de 1,9% et de 0,4%, poursuit la même source.



Réunion à Rabat des conseillers économiques des ambassades

des Etats membres de l’OCI accréditées au Maroc



La 18ème réunion des conseillers économiques auprès des ambassades des Etats membres de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) accréditées au Maroc, sera organisée, mercredi à Rabat, à l'initiative du Centre islamique pour le développement du commerce (CIDC).

Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre des contacts réguliers du CIDC avec les ambassades des Etats membres de l'OCI accréditées au Maroc, sera l'occasion de présenter les forums, conférences, séminaires et missions d'affaires du CIDC pour l'année 2020, indique le Centre dans un communiqué.

Lors de cette réunion, il sera procédé également à la présentation des derniers développements du commerce entre les Etats membres de l'OCI ainsi que des foires et salons du CIDC, outre les activités conjointes de celui-ci avec la Banque islamique de développement (BID).

Les préparatifs de la participation de l'OCI à Dubai EXPO 2020 seront également au menu de cette rencontre, selon la même source.

La réunion, qui sera animée par les cadres du CIDC et des pays partenaires, verra la participation de représentants de plusieurs départements ministériels marocains, du Bureau régional du Groupe de la BID à Rabat, de l'Institut de normalisation et de métrologie pour les pays islamiques (SMIIC) et de l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ISESCO).