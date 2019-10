Divers Economie

Le Trésor place 9,8 MMDH

d'excédents



La Direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE), relevant du ministère de l'Économie et des finances, a lancé lundi trois opérations de placement des excédents de trésorerie d'un montant global de 9,8 milliards de dirhams (MMDH).

Il s'agit d'un placement avec prise en pension de 3 MMDH, souscrit sur quatre jours au taux moyen pondéré de 2,30%, indique la DTFE dans un communiqué.

Le deuxième placement avec prise en pension également, porte, quant à lui, sur une somme de 5,1 MMDH et souscrit sur une journée au taux de 2,24%.

D'un montant de 1,7 MMDH, le troisième placement également avec prise en pension sur une journée, sera souscrit au taux de 2,25%, ajoute la même source.



Les touristes marocains en tête du classement à Agadir



Les touristes marocains arrivés à Agadir en provenance des différentes villes du Royaume durant le mois d'août dernier ont enregistré 324.729 nuitées touristiques, soit une progression de 10,27 pc, en comparaison au même mois de 2018 (249.490 nuitées).

Selon les données du Conseil régional du tourisme d’Agadir Souss-Massa, les Nationaux arrivent en tête des visiteurs de différentes nationalités qui ont opté pour cette destination, suivis des Français avec un total de 124.499 nuitées touristiques contre 123.926 nuitées lors de la même période de l’année écoulée, soit une progression de 0,46%.

Les touristes anglais ont enregistré, quant à eux, 74.499 nuitées contre 69.589 en août 2018, soit une augmentation de 7,06%.

En termes de classement par unités d’hébergement, les hôtels classés 4 étoiles viennent en première position avec 206.399 nuitées, suivis des clubs touristiques (182.590 nuitées), des résidences touristiques 128.785 et des hôtels classés 5 étoiles avec 120.687 nuitées.

Par ailleurs, le taux d’occupation moyen dans les hôtels classés d’Agadir a été de 75,60%, soit une moyenne de 4,82 nuitées pour chaque touriste.