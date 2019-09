Divers Economie

Amélioration du chiffre d’affaires de Total Maroc



Le chiffre d'affaires de Total Maroc s’est établi à 6,03 milliards de dirhams (MMDH) au premier semestre de cette année contre 5,7 MMDH durant la même période de 2018.

Cette performance s'explique par une hausse de 13% des ventes à 862.000 tonnes à fin juin 2019, soutenues par un effort d’investissement pour la création de 6 nouvelles stations-services au cours du même semestre, portant ainsi le réseau de Total à 323 points de vente en fin de période, précise Total Maroc dans un communiqué sur ses résultats semestriels. Par ailleurs, l’endettement financier net de la société est négatif à hauteur de 114 MMDH fin juin 2019, en amélioration par rapport à la même période de l’année précédente. Présent au Maroc depuis plus de 90 ans, Total Maroc est un acteur de l’énergie qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l’électricité bas carbone.

Aujourd’hui, Total Maroc génère près de 600 emplois directs et plus de 5.000 emplois indirects, commercialise 1,6 million de tonnes de produits pétroliers chaque année et compte plus de 300 stations-services à travers tout le pays, dont dix autoroutières.

Troisième acteur de la distribution de produits et services pétroliers dans le pays, la société détient une part de marché estimée à 15%.



Wafa Assurance affiche un chiffre d'affaires au premier semestre



Le chiffre d'affaires global de Wafa Assurance, filiale du Groupe Attijariwafa Bank, s'est élevé à 4,65 milliards de dirhams (MMDH) au titre du premier semestre 2019, en hausse de 3,1% par rapport à la même période de l'année précédente.

Par branche, le chiffre d'affaires Non-Vie au S1-2019 s’établit à 2,39 MMDH, en forte progression de 13,3%, grâce aux bonnes performances aussi bien sur le marché de l'assurance des entreprises que sur le marché des particuliers, indique un communiqué de la compagnie d'assurance, notant que le chiffre d’affaires Non-Vie au 2e trimestre ressort à 750 millions de dirhams (MDH), en progression de 11,5 %.

Pour sa part, le chiffre d’affaires Vie au T2-2019 ressort en repli de 9 % à 1,22 MMDH en raison de la baisse de l’épargne qui absorbe la bonne dynamique des produits Prévoyance via la bancassurance, explique la même source, faisant observer que cette tendance baissière impactait le chiffre d’affaires de cette branche au titre du S1-2019 qui s'est chiffré à 2,26 MMDH en repli de 5,8%.

Ainsi, le chiffre d’affaires global du deuxième trimestre 2019 s'est déprécié de 2,2% à 1,97 MMDH, relève Wafa Assurance, notant qu'au niveau du bilan, les provisions techniques nettes de réassurance augmentent de 9,2 % à 30,6 MMDH. Par ailleurs, les placements affectés aux opérations d’assurance sont également en progression significative de 9,5 % à 31,9 MMDH.